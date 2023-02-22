新聞評論／惡言加上猜忌 國民黨內爭露驕兵姿態

新北市長侯友宜。(本報資料照片)

國民黨 在九合一選舉贏得漂亮，其後又連取嘉義市長選舉及北市立委補選兩局，一時氣勢如虹。如今，藍營仍在等待下月南投立委補選的連勝；但在此期間，黨內卻出現了自亂陣腳現象，耗弱了原有的氣勢。主要癥結有二：其一，對於要由侯友宜 或郭台銘 代表參選總統，黨內無法定於一尊；但惡言加上猜忌，導致兩人的支持度雙雙滑落。其二，年輕議員角逐立委的呼聲四起，造成接班的擠壓，黨中央卻無法妥適處理，留下「內爭」的印象。

根據近日媒體民調，侯友宜和郭台銘的支持度都有下滑的趨勢，郭台銘的下降幅度更大。這說明，無論是侯友宜的拒絕表態，或郭台銘的過度表態，乃至黨中央的袖手旁觀，都讓民眾感到不耐。其結果，是民眾黨的柯文哲獲利，侯、郭流失的支持度都轉向他。這或許只是一時現象，但國民黨若無法好好處理，九合一大勝的氣勢將不斷消散。最後，極可能重蹈上次大選「驕兵必敗」的覆轍，不可不慎。

被問到總統大選問題，黨主席朱立倫一概答稱，「等3月4日南投立委補選後再說」。這個說法，或許想為侯友宜爭取延後表態的時間；但在外界看來，卻覺得中央因應遲緩。事實上，目前南投選情似陷於膠著，人們卻看不到黨內積極輔選的必勝決心。尤其，林明溱既以強棒之姿參加立委補選，卻聲稱自己不會參加明年立委選舉；因而讓綠營見縫插針，指控他只是幫其子林儒彬的參選預為「卡位」。這些傳言，都具有一定的殺傷力，讓外界覺得林明溱態度消極，從而損及其支持度。

如果朱立倫認為南投補選保持「連勝」的氣勢很重要，又怎會坐視林明溱消極以對，給對手抹黑的機會？不僅如此，對於侯友宜與郭台銘是「競」是「合」，黨中央似乎也沒有十八套劇本的設想，任由黨內各路人馬放話，連「公廁」這樣難聽的話都說出口。試想，就算郭台銘無法代表國民黨出征，他至少比柯文哲是更值得藍營信任的「盟友」，也擁有跨世代及跨族群的支持，藍營人士有必要把他當成「政敵」來打嗎？

再看所謂的「世代交替」，其實是個假議題。一個在野黨的火力中心，應放在國會，利用強力監督制衡執政黨，並以揭弊爭取選民認同。因此，政黨應該力求讓強棒進入國會，以擴大戰力；至於誰是強棒，則未必與世代有關。這次，在王鴻薇擊敗吳怡農補選上立委後，先有三名國民黨北市議員宣稱要參選立委，其中唯一涉及挑戰現任立委費鴻泰的，就是議員徐巧芯。誰料，隨後即引來一窩蜂表態，計有七八名議員聲稱要越級挑戰。如此一來，數變即引發質變，彷彿只要「年輕」，即有資格淘汰前輩取而代之，實力則不重要。試想，一大批剛當選的議員，馬上要棄選民而去，不會讓選民反感嗎？何況，王鴻薇當選立委有其特殊主客觀條件，豈是其他議員所能比照？