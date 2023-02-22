親綠民調：蔡聲望3年來最低迷 國民黨支持度贏民進黨

台灣蔡英文總統。(路透)

民進黨 今天中常會預計討論2024年總統、立委提名 期程。黨內人士表示，若順利通過，預計在3月啟動相關工作，6月底前總統、區域立委提名人選力拚全數就位。而親綠民調則顯示，總統蔡英文 的聲望，處於3年多來最低迷時刻。

本報系聯合報報導，民進黨去年九合一選舉挫敗，提名太晚也被認為是敗選原因之一，黨內因此希望2024年總統及立委選舉提名作業提早完成、確定人選，才有辦法迎戰這場選戰。

黨內高層日前表示，總統、立委初選與提名作業會一起進行，也確實有部分立委希望相關作業愈快進行愈好，因此黨內規畫立委初選期程3月啟動，但中間還需約6周時間辦理溝通協調、民調等工作，到5月底、6月，區域立委提名大概就能確定，之後才會處理不分區立委名單。

台北中國時報報導，台灣民意基金會昨天公布今年2月13日及14日兩天所進行的最新民調。對於蔡英文處理國家大事的方式，有12.2％民眾「非常贊同」，27.5％還算贊同，23.8％不太贊同，20.5％「一點也不贊同」，16.1％沒意見、不知道或拒答，不贊同者比贊同者多4.6個百分點。

基金會董事長游盈隆表示，蔡英文聲望39.7%，比上個月微升0.6%，不滿度也從上個月的49.3%下降到44.2%，處於3年多來最低迷時刻。至於政黨支持傾向，國民黨支持度27.1%、超車民進黨的26.9%，支持度也創下3年多來的最高紀錄。

此外，台灣人的統獨傾向，雖然還是有44%民眾支持台獨，勝過維持現狀與兩岸統一的總和，但卻也是4年來最低。基金會董事長游盈隆表示，這個情形與民進黨執政不力有關。

游盈隆說，蔡英文目前聲望正處於2019年5月以來最低迷的時候，這種現任總統失去民心現象，在總統大選年對執政黨是個不利警訊。

至於聲望低迷的原因，他認為，內閣改組最後推出的陣容，民意反應冷淡，不但無助聲望提高，未來能否讓人民鼓掌叫好，也是一個很大的問號。如何盡快脫離執政困難，無疑已成當前燙手山芋。