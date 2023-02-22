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重磅快評／蔣萬安的急迫課題：回歸體制、尊重專業

重磅快評
北市府發言人羅旺哲以身體健康為由請辭。(本報資料照片)
北市府發言人羅旺哲以身體健康為由請辭。(本報資料照片)

台北市長蔣萬安才剛上任不久，發言人羅旺哲就以身體健康為由請辭。部屬請辭所在多有、理由各異，但發言人如此迅速請辭必對蔣萬安的領導統御能力有傷。對蔣萬安來說，如今最急迫的課題並非補人，而是該藉此機會好好檢視市府用人邏輯，回歸體制、尊重專業。

羅旺哲不過35歲，卻以身體健康為由請辭，顯然是硬掰瞎湊，甚而不如萬用的「個人因素」、「家庭考量」或「職涯另有規畫」來得適切。但蔣市府與羅旺哲之間卻未有修飾，再一次犯下如同先前新聞稿以「資深媒體人」稱呼年僅30歲副發言人的誤失，也引來疑似職權遭架空揣測，更凸顯蔣團隊發言體系問題。

發言內容或是新聞稿等文書出包，涉及的不僅是經驗，更關乎相關人等的文字與政治敏感度，但這還僅是用人識人問題；隱藏背後的任命是否合乎法規體制，以及是否真正了解發言人的功能？對蔣市府來說恐怕才是硬傷。

依據台北市政府編制表、秘書處組織規程等規定，發言人係由市政府簡任十二職等參事或可以機要任用的顧問兼任，地位等同政務職局處首長。易言之，依體制設計有其一定道理：發言人要嘛是在政府門有著相當歷練且能參與決策的高階文官，要嘛是市長心腹並以機要任命，否則並不宜擔任發言人。

但從蔣萬安非以機要任命以羅旺哲當發言人，到再任命三名所謂「副發言人」，或許是依循前人舊制，均非正常體制作為；尤其翻遍台北市政府組織規章，並無所謂副發言人一職，難不成蔣萬安也贊成設黑官？

這也凸顯了蔣團隊顯然並未充分理解發言人真正該扮演的角色，畢竟，發言人除了對外發言，更有著蒐集分析輿情、處理甚至預判危機、政策民意建言，乃至市府與市長形象塑造等多重角色功能，還需要熟悉公務體制運作，那裡是區區幾年媒體經驗的所謂「資深媒體人」所能擔綱？除非首長任命該發言人的目的，是別有用心的想操控媒體或鋪設政治放話管道。

羅旺哲請辭獲准後，北市府暫由副祕書長王秋冬兼任發言人，從職務性質及職等相當的角度，勉強算是符合體制、避開黑官質疑。但正所謂一葉知秋，連屬於市長大腦喉舌的發言人體系都已如此，其他單位的用人，又是否存在不符體制或濫用黑官情況？蔣萬安該即時進行全面體檢、清除舊市府沉痾了。(取材自聯合新聞網「重磅快評」)

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