蔣萬安 再晤228受難家屬 聽生命故事

台北市長蔣萬安21日再度前往台北二二八紀念館與二二八受難家屬廖繼斌見面。(圖／北市文化局提供)

台北市長蔣萬安繼10日拜會徐光、蔣節雲兩位228受難家屬後，昨再前往台北228紀念館，與曾英峰、廖繼斌兩位受難家屬見面，傾聽兩位家屬分享受難者先賢生命故事，並向受難者先賢追思致敬，同時至紀念館看特展，坦然面對並記取歷史意義。蔣萬安會在228當天出席紀念日活動。

北市文化局表示，曾英峰的父親曾仲影為著名作曲家、電影導演 ，228事件後遭牢獄之災。曾仲影2021年過世，因其對於台灣音樂文化貢獻，獲政府頒贈褒揚令。

曾英峰昨與蔣萬安分享父親的生平經歷，也提到父親在228事件後變得沉默寡言。蔣萬安在會面過程，全心聆聽，不時追問細節，了解在曾仲影身上，因為時代洪流而發生的故事。

至於廖繼斌的祖父廖進平，曾與林獻堂、蔣渭水等人共同爭取台灣人的權益；228事件發生時遭軍警逮捕，自此下落不明。廖繼斌歷任台北市228協會理事長、228事件紀念基金會執行長，他除向蔣萬安分享祖父廖進平的故事，也提到與三叔廖德雄一同努力，為228受難者家屬進行平反的經驗。

蔡瑞月舞蹈研究社與鄭南榕基金會昨表示，將在今年228事件76周年當天，發起「228．0紀念行動」，邀台灣人民上街頭。