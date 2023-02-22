我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

蔣萬安 再晤228受難家屬 聽生命故事

台灣新聞組／台北22日電
台北市長蔣萬安21日再度前往台北二二八紀念館與二二八受難家屬廖繼斌見面。(圖／北市文化局提供)
台北市長蔣萬安21日再度前往台北二二八紀念館與二二八受難家屬廖繼斌見面。(圖／北市文化局提供)

台北市長蔣萬安繼10日拜會徐光、蔣節雲兩位228受難家屬後，昨再前往台北228紀念館，與曾英峰、廖繼斌兩位受難家屬見面，傾聽兩位家屬分享受難者先賢生命故事，並向受難者先賢追思致敬，同時至紀念館看特展，坦然面對並記取歷史意義。蔣萬安會在228當天出席紀念日活動。

北市文化局表示，曾英峰的父親曾仲影為著名作曲家、電影導演，228事件後遭牢獄之災。曾仲影2021年過世，因其對於台灣音樂文化貢獻，獲政府頒贈褒揚令。

曾英峰昨與蔣萬安分享父親的生平經歷，也提到父親在228事件後變得沉默寡言。蔣萬安在會面過程，全心聆聽，不時追問細節，了解在曾仲影身上，因為時代洪流而發生的故事。

至於廖繼斌的祖父廖進平，曾與林獻堂、蔣渭水等人共同爭取台灣人的權益；228事件發生時遭軍警逮捕，自此下落不明。廖繼斌歷任台北市228協會理事長、228事件紀念基金會執行長，他除向蔣萬安分享祖父廖進平的故事，也提到與三叔廖德雄一同努力，為228受難者家屬進行平反的經驗。

蔡瑞月舞蹈研究社與鄭南榕基金會昨表示，將在今年228事件76周年當天，發起「228．0紀念行動」，邀台灣人民上街頭。

導演 電影

上一則

肯納會見蔡英文 訪國民黨與朱立倫交換意見

下一則

重磅快評／蔣萬安的急迫課題：回歸體制、尊重專業

延伸閱讀

上海團拜會北市府 談兩市交流經驗 肯定雙城論壇

上海團拜會北市府 談兩市交流經驗 肯定雙城論壇
發言權限遭架空？ 羅旺哲三度請辭北市發言人獲准

發言權限遭架空？ 羅旺哲三度請辭北市發言人獲准
蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義

蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義
如何處理228事件 馬英九給蔣萬安24字建言

如何處理228事件 馬英九給蔣萬安24字建言

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆