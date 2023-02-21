我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

總統大選民調 侯友宜、賴清德對決侯勝 3強交戰賴贏

台灣新聞組／台北21日電
新北市長侯友宜。（記者陳正興／攝影）
新北市長侯友宜。（記者陳正興／攝影）

2024年總統大選藍綠兩陣營已開始布局，美麗島電子報董事長吳子嘉也在20日公布最新民調，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先6.7個百分點，但如果不是一對一的情況，而是「三腳督」的話，那賴清德將會領先。

民進黨主席賴清德。(本報資料照片)
民進黨主席賴清德。(本報資料照片)

由媒體人黃暐瀚主持的《POP撞新聞》，邀請到吳子嘉接受訪問，吳公布了美麗島電子報「2024總統大選最新民調」，其中針對「2024年總統大選，民眾希望由誰擔任下一任總統」，他指出「如果是一對一的情況，賴清德對上侯友宜，侯友宜會以46.9%的支持度，贏過賴清德40.2%，多出了6.7個百分點」，但如果國民黨推出郭台銘的話，賴清德會以46.2%的支持度，贏過郭台銘的36.2%支持度，總共相差了10個百分點。

如果變成「三腳督」來競選，賴清德會以33.7%的支持度，贏過侯友宜32.2%的支持度，以及柯文哲的20.9%支持度；如果國民黨推派郭台銘來選，支持度為20.4%，賴清德為37.0%，柯文哲則是24.7%；若由朱立倫親自出來選，支持度為11.6%，賴為38.8%，柯為31.1%。

吳子嘉指出，國民黨不論派誰出來選，三腳督之下賴清德會領先，但如果派侯友宜出馬，侯友宜會排在第二名，換成郭台銘或朱立倫的話，國民黨會掉到第三名。不過，吳子嘉也表示「變化最大的是柯文哲，柯跟去年底的支持度12.7%相比，上升到20.9%，多了8個百分點，侯友宜則從去年底39.9%下跌到32.2%，共下滑7.7個百分點」。

吳子嘉分析，這代表侯友宜的支持度轉移到柯文哲身上，也就是說，綠營的支持度沒有變化，但藍白支持度相互變動。因為國民黨「網內互打」，好感度大幅下滑，他痛批國民黨只要吃飽就開始內鬥，讓侯友宜民調一下子掉了近8個百分點。

吳子嘉說國民黨是「自己把自己打垮」，至於郭台銘，去年12月與賴清德、柯文哲三人廝殺時，支持度還有33.4％，與當時賴的37％接近誤差範圍內，但郭現在掉到20.4％，比柯文哲的24.7％還低。

吳子嘉認為，雖然柯文哲支持度有升高，但這是虛的，柯沒有組織，即使出馬也不會當選總統，「但柯成事不足，敗事有餘」，絕對有能力扯後腿，因此國民黨主席朱立倫必須有高度智慧，只有「藍白合」、「非綠大團結」，才有機會下架民進黨。

賴清德 國民黨 侯友宜

上一則

訪陸成果 夏立言：國共都不願戰爭 雙方未談2024選舉

延伸閱讀

藍營誰戰2024？民調：侯友宜支持度狂勝郭台銘、朱立倫

藍營誰戰2024？民調：侯友宜支持度狂勝郭台銘、朱立倫
陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平

陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平
首度表態 蘇貞昌挺賴清德選總統：要選對的人守護台灣

首度表態 蘇貞昌挺賴清德選總統：要選對的人守護台灣
郭台銘霸氣表態 點燃總統戰火

郭台銘霸氣表態 點燃總統戰火

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半