總統大選民調 侯友宜、賴清德對決侯勝 3強交戰賴贏

新北市長侯友宜。（記者陳正興／攝影）

2024年總統大選藍綠兩陣營已開始布局，美麗島電子報董事長吳子嘉也在20日公布最新民調，民進黨主席賴清德 對上國民黨 籍新北市長侯友宜 ，侯領先6.7個百分點，但如果不是一對一的情況，而是「三腳督」的話，那賴清德將會領先。

民進黨主席賴清德。(本報資料照片)

由媒體人黃暐瀚主持的《POP撞新聞》，邀請到吳子嘉接受訪問，吳公布了美麗島電子報「2024總統大選最新民調」，其中針對「2024年總統大選，民眾希望由誰擔任下一任總統」，他指出「如果是一對一的情況，賴清德對上侯友宜，侯友宜會以46.9%的支持度，贏過賴清德40.2%，多出了6.7個百分點」，但如果國民黨推出郭台銘的話，賴清德會以46.2%的支持度，贏過郭台銘的36.2%支持度，總共相差了10個百分點。

如果變成「三腳督」來競選，賴清德會以33.7%的支持度，贏過侯友宜32.2%的支持度，以及柯文哲的20.9%支持度；如果國民黨推派郭台銘來選，支持度為20.4%，賴清德為37.0%，柯文哲則是24.7%；若由朱立倫親自出來選，支持度為11.6%，賴為38.8%，柯為31.1%。

吳子嘉指出，國民黨不論派誰出來選，三腳督之下賴清德會領先，但如果派侯友宜出馬，侯友宜會排在第二名，換成郭台銘或朱立倫的話，國民黨會掉到第三名。不過，吳子嘉也表示「變化最大的是柯文哲，柯跟去年底的支持度12.7%相比，上升到20.9%，多了8個百分點，侯友宜則從去年底39.9%下跌到32.2%，共下滑7.7個百分點」。

吳子嘉分析，這代表侯友宜的支持度轉移到柯文哲身上，也就是說，綠營的支持度沒有變化，但藍白支持度相互變動。因為國民黨「網內互打」，好感度大幅下滑，他痛批國民黨只要吃飽就開始內鬥，讓侯友宜民調一下子掉了近8個百分點。

吳子嘉說國民黨是「自己把自己打垮」，至於郭台銘，去年12月與賴清德、柯文哲三人廝殺時，支持度還有33.4％，與當時賴的37％接近誤差範圍內，但郭現在掉到20.4％，比柯文哲的24.7％還低。

吳子嘉認為，雖然柯文哲支持度有升高，但這是虛的，柯沒有組織，即使出馬也不會當選總統，「但柯成事不足，敗事有餘」，絕對有能力扯後腿，因此國民黨主席朱立倫必須有高度智慧，只有「藍白合」、「非綠大團結」，才有機會下架民進黨。