陳案酒店大亨轉戰光電標案近億 藍委：沒關係怎有門路

行政院前發言人陳宗彥涉嫌接受性招待，引爆政治風暴。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥捲入性招待疑雲，被解讀為民進黨 派系內鬥。國民黨 立院黨團昨天要求法務部盡速查處檢調有無吃案後，向立法院專案報告。媒體人黃揚明揭露，陳宗彥案中一位酒店負責人「歐哥」連恆曾被檢察官 寫簽呈查辦貪汙，多年後歐哥已轉戰光電產業，並指其成立的「力歐新能源」在六都共標得24案，達9000多萬元（台幣，下同），在野黨譏光電業是門好生意。

本報系聯合報報導，國民黨立委費鴻泰表示，陳宗彥當時與業者往來，疑涉圖利，檢察官要分案調查最後無疾而終，也有傳聞是被壓下來了；當時的台南地檢署檢察長是否曾出入台南市政府？如果有，去見誰、談了什麼、在市府以外有無跟高層官員見面談過相關事情？司法界更應該澄清。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，陳宗彥已在上周請辭，此事牽涉很明確的司法議題，法務部或檢察官如認為有需要再深入調查，黨團全部支持。

台北中國時報報導，黃揚明指出，18日看到新聞報導，發現歐哥轉戰光電產業，後在桃園市政府官網查到一張照片，是2020年2月桃園市政府因自駕巴士案，前市長鄭文燦與連恆成立的「力歐新能源」簽署備忘錄的新聞。桃市府照片圖說稱連恆是力歐新能源主席。但查詢經濟部資料，力歐新能源並無主席一職，董監事名單也沒有連恆的名字。

報導指出，國民黨立委李德維表示，光電業與風電業這兩個行業，在蔡英文執政後都是大開方便之門，能夠拿到牌照予批准都需要特殊管道，先前在台南市發生的88槍擊案也是涉光電糾紛，陳宗彥案的關鍵人也轉至光電業，「沒有民進黨的關係，怎麼會有這些門路」。

中廣董事長趙少康指出，陳宗彥案與前民進黨中執委郭再欽的學甲爐渣案有相同之處，當年陳宗彥與郭再欽雇用同一位律師、在同一位市長任內脫身、在同一位地檢署檢察長任內案件被簽結，他認為未免太過巧合，為什麼民進黨在台南總是可以「壓案件、喬利益」？喊話「賴神」賴清德欠台南及全民一個真相。