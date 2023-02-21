新聞評論／台南的政治腥臭 綠長期執政的縮影

行政院前發言人陳宗彥涉嫌接受性招待，引爆政治風暴。（本報資料照片）

行政院發言人陳宗彥被爆在台南市府任內接受性招待，隨即去職，成為陳建仁內閣成立一個月來第二位因私德問題下台的首長。綜觀事件的來龍去脈，這不僅是個別官員的私德問題，更牽涉到官員貪腐勾結及司法包庇放縱；也凸顯民進黨 長期執政下的台南市，已成違法橫行的「台南國」。

從媒體和民眾黨立委陳琬惠所揭露的事證看，陳宗彥是在11年前擔任台南市新聞處長時，與酒店業者往來密切，除涉嫌接受性招待，並施壓市府公務人員。台南地檢署檢察官 查他案發現陳宗彥為業者關說，因此簽案建議繼續調查；不料此案後來不了了之，陳宗彥也辯稱從未受到傳喚。由於流出的各種通聯等事證明確，這也讓外界質疑：偵辦此案的司法是否故意放水。

對此，高檢署的解釋是，此案經高檢署檢察官「調查」後，台南地檢署「另分他案」調查，因缺乏積極事證才簽結，並無不法。但此一說法明顯避重就輕，試想：政務官涉貪情節重大，且已有錄音對話、通訊截圖為證，但南檢竟未約談陳宗彥即宣告結案，難道沒涉及包庇吃案？對此，南檢聲稱，此案另涉未查明之貪瀆情節，該署已「另分他案調查」。當初「分他案」草草結案，現在又要「分他案調查」，這就是司法的太極神功嗎？

陳宗彥是賴清德 的嫡系人馬，從參選市議員起，即深獲賴清德重用。他擔任市府高官，涉及業者利益輸送，檢調卻知情不辦。如今案件東窗事發，才又宣布重啟調查，這條「黑白共生產業鏈」也才得以現形。其中有無政治介入，誰在包庇關說，是外界最想知道的事。

陳宗彥事件並非個案，喧騰的「學甲爐渣案」便是一例，皆暴露台南的墮落沉痾。爐渣案牽涉的利益更大，且違法事證明確，檢調偵辦許久，南檢卻在2015年作成不起訴處分。這家違法傾倒爐渣的公司，負責人正是民進黨中執委郭再欽。爐渣案因學甲當地里長鍥而不捨地檢舉，加上在野黨民代、輿論不斷抨擊，才重啟調查，並在去年底將郭再欽等人起訴；而他涉及的八八槍擊案，則仍無下文。

台南是民進黨執政時間最長的縣市。合併前，台南縣自1993起、台南市自1997年起，即由民進黨執政，迄今近30年。縣市合併升格後，市長亦未曾輪替，導致長期缺乏監督制衡。民進黨把台南視為「綠色執政」典範，但長期一黨獨大下，民進黨與地方黑白勢力的盤根錯節已難分難解，連檢調司法都形同被收編，成為不折不扣的「台南國」。

在這樣獨特的一黨獨大權力結構下，官員與地方黑金勢力更無所忌憚。去年底遭收押的台南市經發局長陳凱凌，被控以建設綁選票、違法圖利、接受性招待，情節嚴重；在輿論抨擊不斷下，檢調才採取行動。若非有恃無恐，官員怎敢如此囂張？

諷刺的是，許多爭議案件都起於賴清德擔任台南市長任內；但賴清德當年卻被譽為「賴神」，進而北上接任行政院長。賴清德在市長任內，曾以國民黨籍議長李全教涉賄為由，拒絕進入市議會備詢達七個多月；如今賴清德出任黨主席，台南市議會涉賄的卻是民進黨籍的議長邱莉莉。「台南國模式」，再度搬上螢幕。

陳宗彥事件塵封逾十年，此次再被揭發，與民進黨內鬥不無關係，被認為「劍指賴清德」。若非內部利益擺不平，此案可能永遠不見天日，賴清德就直攻總統大位，陳宗彥則繼續官運亨通。可以說，台南國的腥臭，就是民進黨長期執政的寫照與縮影。（轉載自聯合報社論）