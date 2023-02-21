新聞評論／賴清德大弟子爆醜聞 郭國文提油救火

行政院前發言人陳宗彥爆發醜閃辭，賴清德另一子弟兵民進黨立委郭國文上場救援，卻是提油救火。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥遭媒體爆料11年前曾接受性招待而閃辭，賴清德 如失左右臂，賴的另一子弟兵郭國文連日發功，先批陳宗彥案發生在馬政府時期，司法大權掌握在國民黨 政府手上，今天再「指揮」南檢要早趕快查洩密。郭對司法的魯莽，只證實馬政府時期的司法大權未必掌握在國民黨政府手上，綠營今天指揮檢方辦案，則是完全赤裸裸介入司法。

陳宗彥醜聞不僅牽涉公務員風紀，更有公務員圖利嫌疑，檢調本應本於職責積極查辦，未料陳宗彥自曝，事發至今，他從未被司法機關通知應訊，於是扯出檢方吃案的疑雲；賴清德的另一子弟兵立委郭國文接續話題，指稱此案發生在馬政府時期，司法大權掌握在國民黨政府手上，綠營地方官員在司法體系中並不吃香，何來左右司法的能力？

郭國文的話初聽有理，但細想卻充滿矛盾。如果只以中央誰執政來論定司法大權就掌握在特定政黨的政府手上，當時是馬政府時期，陳宗彥涉及這麼大的醜聞，難看的必是當時的台南市長賴清德，馬政府應該要指揮南檢大力偵辦，甚至依法起訴陳宗彥才是，何以在經過一年多的調查後就簽結？這是郭國文說法的第一個矛盾。

其次，如果發生這麼大的醜聞，南檢卻未約談過陳宗彥，依郭國文的邏輯，那絕不可能是馬政府要求南檢放陳宗彥一馬，那麼，藏在後面操縱司法辦案的那隻手又是來自何處？難道綠營大咖人物不是最大的嫌疑嗎？

郭國文為扮演賴清德另一隻左右手的角色，已經到了語無倫次的地步，說司法大權掌握在國民黨政府手上，等於先是羞辱了檢方一番，但從檢方偵查結果來看，似乎又把矛頭指向綠營自己。郭國文上場，絕對是一場失敗的救援。

更離譜的是，郭國文今天又要帶風向，把陳宗彥的案子指向洩密，稱本案資料違法外流，研判接觸者可能是司法人員、律師與法院公務員，爆料者將資料寄給三個在野黨，則是明顯是劍指執政黨，不只是明顯政治操作，更可能是政治報復的動機，認為這是違法資料衍生的政治鬥爭，「請檢調成立專案小組調查洩密罪刑」。

郭國文的重點在最後一句話「請檢調成立專案小組調查洩密罪刑」，目的再明顯不過，只是想藉混淆洩密與吹哨者的不同，就要把焦點轉到是否有「洩密」的情事。至於陳宗彥所涉風紀、圖利情事，郭國文根本不提，這樣明目張膽指揮檢方辦案，強迫司法沉淪，實在有夠難看。只是「小芸有空嗎」不查個清楚，賴清德今日的危機就永遠沒有結束的一天。