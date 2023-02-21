我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

發言權限遭架空？ 羅旺哲三度請辭北市發言人獲准

記者林麗玉、林佳彣／台北21日電
台北市長蔣萬安上任不到兩個月，北市府發言人羅旺哲三度向蔣萬安請辭，20日請辭獲准。（記者林麗玉／攝影）
台北市長蔣萬安上任不到兩個月，北市府發言人羅旺哲三度向蔣萬安請辭，20日請辭獲准。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安上任不到兩個月，市府發言人羅旺哲三度向蔣萬安請辭，昨天下午蔣萬安准辭，發言人將由副秘書長王秋冬兼任。這也是蔣上任不到兩個月，第一位請辭獲准的小內閣成員，不過懸缺許久的北市衛生局長，昨天也確定由台大醫院醫師陳彥元出任。

北市府小內閣人事昨天驚傳發言人請辭震撼彈，羅旺哲證實是因健康因素請辭，不過據了解，羅三度請辭、辭意甚堅，是因府內有高層想掌握發言體系，自從蔣萬安視察大巨蛋後，發言權限也疑似遭架空。

知情人士透露，這次上海代表團為期三天的參訪行程，羅旺哲雖身為發言人，卻無法掌握行程，尤其參訪第一天，因上海團行程一變再變，遭議員砲轟在玩捉迷藏，身為媒體發言的羅旺哲身心俱疲、備受壓力。

對於請辭，羅僅表示，他是因健康因素請辭，他就是做好自己工作，別人怎麼想都尊重。不過羅也說，「希望我的離開，可以讓市府團隊更好運作」。

國民黨議員秦慧珠昨天建議蔣萬安「請市政顧問殷瑋來當發言人，應該會做得很好吧，他不是很多議員的師父嗎？」民進黨議員何孟樺也表示，就是因為蔣萬安無能、沒有擔當，才會上任58天，就讓市府團隊開始逃跑中。副秘書長王秋冬回應，議員的指教，市府都尊重。

至於懸缺快兩個月的衛生局長，昨天確定由台大醫師陳彥元接任，市府表示，陳彥元擁有多年醫學經驗，在台灣面臨超齡當下，市府希望借重長才，做好「健康預防」、「延緩老化」及「智慧醫療」等規畫。

醫學 國民黨 民進黨

上一則

總統大選民調 藍營侯友宜支持度狂勝郭台銘、朱立倫

下一則

肯納談訪台行：加強與台關係 無意挑釁大陸

延伸閱讀

兩岸春暖花開？上海台辦副主任李驍東：我們期待

兩岸春暖花開？上海台辦副主任李驍東：我們期待
如何處理228事件 馬英九給蔣萬安24字建言

如何處理228事件 馬英九給蔣萬安24字建言
蔣萬安該如何面對二二八受難家屬？ 馬英九給24字建議

蔣萬安該如何面對二二八受難家屬？ 馬英九給24字建議
本土社團拒蔣萬安 決定自辦228活動

本土社團拒蔣萬安 決定自辦228活動

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半