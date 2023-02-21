發言權限遭架空？ 羅旺哲三度請辭北市發言人獲准

台北市長蔣萬安上任不到兩個月，北市府發言人羅旺哲三度向蔣萬安請辭，20日請辭獲准。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安上任不到兩個月，市府發言人羅旺哲三度向蔣萬安請辭，昨天下午蔣萬安准辭，發言人將由副秘書長王秋冬兼任。這也是蔣上任不到兩個月，第一位請辭獲准的小內閣成員，不過懸缺許久的北市衛生局長，昨天也確定由台大醫院醫師陳彥元出任。

北市府小內閣人事昨天驚傳發言人請辭震撼彈，羅旺哲證實是因健康因素請辭，不過據了解，羅三度請辭、辭意甚堅，是因府內有高層想掌握發言體系，自從蔣萬安視察大巨蛋後，發言權限也疑似遭架空。

知情人士透露，這次上海代表團為期三天的參訪行程，羅旺哲雖身為發言人，卻無法掌握行程，尤其參訪第一天，因上海團行程一變再變，遭議員砲轟在玩捉迷藏，身為媒體發言的羅旺哲身心俱疲、備受壓力。

對於請辭，羅僅表示，他是因健康因素請辭，他就是做好自己工作，別人怎麼想都尊重。不過羅也說，「希望我的離開，可以讓市府團隊更好運作」。

國民黨 議員秦慧珠昨天建議蔣萬安「請市政顧問殷瑋來當發言人，應該會做得很好吧，他不是很多議員的師父嗎？」民進黨 議員何孟樺也表示，就是因為蔣萬安無能、沒有擔當，才會上任58天，就讓市府團隊開始逃跑中。副秘書長王秋冬回應，議員的指教，市府都尊重。

至於懸缺快兩個月的衛生局長，昨天確定由台大醫師陳彥元接任，市府表示，陳彥元擁有多年醫學 經驗，在台灣面臨超齡當下，市府希望借重長才，做好「健康預防」、「延緩老化」及「智慧醫療」等規畫。