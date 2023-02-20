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陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平

台灣新聞組／台南20日電
民進黨主席賴清德。（記者曾原信／攝影）
民進黨主席賴清德。（記者曾原信／攝影）

行政院前發言人陳宗彥捲入性醜聞疑雲，台南市前議員謝龍介表示，檢方的內部資料都可被拿出來作為政治鬥爭的工具，顯示副總統賴清德的攻頂之路尚未鋪平，懷疑還會有其他資料被抖出來，認為賴要有態度，且應盤整身邊人事物後再出發。

對於民進黨內認為陳宗彥事件與派系鬥爭無關，爆料的台灣民眾黨立委陳琬惠昨天表示，民進黨現在內部眾說紛紜，大概是怕這樣的醜聞傷到他們的選舉，既然民進黨主席賴清德要求陳宗彥要誠實面對，「我希望賴清德本人也要誠實」。

國民黨立委李德維直呼「睜眼說瞎話」，陳宗彥涉接受不當性招待相關資料流出，陳琬惠、時代力量立委邱顯智先後拿到，假如只是為了攻擊陳宗彥，為何跳過國民黨只給小黨，明顯是怕國民黨出手反而會加分。

謝龍介說，多年前曾聽聞陳宗彥有上過酒家，但演變成這樣，倒是意外。台南是賴清德的本命區，賴射出反黑金等改革三箭，陳宗彥案是否為事實？抑或是內鬥或其他狀況，副總統賴清德必須面對，不要把司法當成工具，若當成鬥爭工具，對民主是傷害。

謝表示，陳宗彥案是在2015年簽結，同年，學甲爐渣案也處分不起訴，兩案都被HOLD住了；但令人不解的是，檢方同年辦南市前議長李全教案卻是轟轟烈烈，總會讓人起疑，但「我還是相信檢方辦案不分藍綠」。

不過，陳宗彥簽結案是檢方內部資料，現在連這樣隱密的內部資料都可被拿出來當政治鬥爭的工具，相信賴清德的登頂之路不會那麼順遂，而這件事持續在延燒，賴應要有態度出來。

謝龍介認為，學甲爐渣案在2015年遭檢察官不起訴，去年重新偵辦被起訴，當時市長黃偉哲有說案件發生在前任，賴在競選黨主席說明會，叫黃偉哲等人一起道歉；而陳宗彥案發生在賴任內，「是否要叫賴道歉？」派系鬥爭至此，可看出賴的登頂之路還沒鋪平，讓人懷疑是否會有其他資料被繼續丟出來？

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，每到總統選舉，因政黨競爭，就會有內鬥及派系之爭，此一事件諸多疑點有待釐清，雖然陳宗彥表示無此事，但閃電請辭難免讓人不解，「重點是有否關說？」若沒關說，過去相關申請文件及公文拿出來檢視就能明瞭。蔡育輝認為，天下是大家的，若整碗捧，肯定會引起不滿，產生內鬥，台南的正副議長選舉就是最好例子。

賴清德 國民黨 民進黨

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