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傳國民黨立委初選現任優先？徐巧芯：打拚的人被家暴

記者潘才鉉╱台北19日電
台北市議員徐巧芯。(本報資料照)
台北市議員徐巧芯。(本報資料照)

民黨台北市議員徐巧芯表態參選松信立委，挑戰同黨現任立委費鴻泰，不過近日有媒體報導指出，國民黨立委初選擬採現任優先，徐巧芯今日在臉書表示，「這等於在外打拚的人回到家直接被家暴」，並感嘆這是她從政以來最傷心的一天。

徐巧芯表示，「我真的很努力了，說過很多次，對於參加立委選舉，我只是想要一場公平的初選。也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象。」

徐巧芯表示，或許有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死；而年輕一輩的，明明在外面不斷戰鬥到片體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著。「這等於在外打拚的人回到家直接被家暴，我真的不禁懷疑…這裡真的是我的家嗎？」

徐巧芯表示，看到這新聞，如果屬實，她是真的傷心，也請媒體朋友今天不用採訪她，「因為我真的不知道該說什麼了。如果等到制度確定真的是如此無理不公，我會做出屬於自己的選擇。」

徐巧芯喊話，「親愛的，應該要是我的家人的『國民黨』，我真的好想問，我的所有努力，真的對你們來說這麼刺眼嗎？」

家暴 國民黨 臉書

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