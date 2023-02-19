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黑白集／小芸有空嗎？賴、陳和法務部長怎麼回答

黑白集
陳宗彥(左)為11年前疑涉喝花酒火速請辭，但他當年疑似一句召妓的問話，還將繼續拷問民進黨主席賴清德(右)。(本報資料照片)
陳宗彥(左)為11年前疑涉喝花酒火速請辭，但他當年疑似一句召妓的問話，還將繼續拷問民進黨主席賴清德(右)。(本報資料照片)

「小芸有空嗎？」行政院發言人陳宗彥為11年前疑涉常態性喝花酒火速請辭，但他當年疑似一句召妓的問話，還將繼續拷問民進黨主席賴清德、行政院長陳建仁和法務部長蔡清祥。

陳宗彥是賴清德的愛將，多年前涉喝花酒的證據，隱忍到現在才爆，被認為劍指賴清德，是對賴清德以黑金與學倫問題狠砍三人（林智堅、邱莉莉和黃承國）的反撲。鬥爭戲碼熱鬧好看，但民眾除想問賴清德的識人之明，更要問他的台南市府竟然是花酒喬事小內閣？

陳內閣一上路就有兩名高官出包，一個被指蹺班泡溫泉，一個遭控喝花酒召妓。這不能全怪陳建仁，他的內閣是蔡英文籌組的，而且幸好蘇貞昌先斬了愛選妃的原能會主委，否則陳建仁會更難看。現在，溫暖堅韌的內閣，「溫暖」大家懂了，原來是溫泉加溫香軟玉，但這要如何「堅韌」，有請陳揆說明。

最值得深究的是，當年檢方為何放過？立委出示的簽呈既指陳宗彥與酒店業者間疑有行收賄關係，足以說明承辦檢察官追查之心，陳宗彥卻說「從未被檢調約談、偵辦、調查」，最後全案簽結。面對賴清德身邊紅人涉貪案，到底是否受到政治力影響「蓋牌」，南檢、法務部豈能不給個說法！

陳宗彥一案辱了三家門風，賴清德、陳揆和檢方都應好好回答：小芸有空嗎？(轉載自聯合報)

賴清德 蔡英文 民進黨

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