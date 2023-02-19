酒店業者當民進黨黨代表 藍：綠排黑做樣子

行政院前發言人陳宗彥（左）被爆任地方公職時，長期接受王孝瑋（右）酒店性招待，王孝瑋被起底曾是民進黨台南市全國黨代表。(圖：立委陳琬惠提供)

行政院前發言人陳宗彥捲入花酒爭議，陳疑似曾接受綽號「豆哥」的酒店業者王孝瑋性招待。國民黨 立委王鴻薇昨天出示出民進黨 2018年的公告表示，王孝瑋是當年當選的民進黨台南市全國黨代表。民進黨對此回應說，王姓個案確實是黨員，但全國黨代表身分已在2020年結束。

王鴻薇說，先是網路論壇PTT有人質疑王孝瑋和民進黨有關，她接著找到民進黨公告資料，也有查證，發現王孝瑋居然是2018年民進黨的全國黨代表。民進黨先是前國策顧問黃承國有「黑金」爭議，後又有涉刑案的黨員趙介佑，現在則是王孝瑋當過黨代表，民進黨在接近選舉時就說要「排黑」，被發現只是做做樣子，根本是藏汙納垢。

王鴻薇表示，王孝瑋當時當黨代表時，民進黨台南一定也都有賴清德 當台南市長後，留下的賴系力量，如果當時酒店業者是黨代表，「這代表什麼」，不知道在北部喊排黑賴清德有沒有看到，南部還是藏汙納垢。

民進黨新聞部主任張志豪表示，「王姓個案」確實是黨員，但全國黨代表身分已經在2020年結束；民進黨日前已通過黨公職排黑提案，未來參選黨職或公職人員的參選條件勢必更嚴格。