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新聞眼／辦民不辦官 陳宗彥案不曾偵訊就簽結

記者 王聖藜、蕭白雪
陳宗彥案11年前不曾偵訊就簽結，如今面對各界質疑再分案調查，公務員、司法官形象兩敗俱傷。(本報資料照片)
陳宗彥案11年前不曾偵訊就簽結，如今面對各界質疑再分案調查，公務員、司法官形象兩敗俱傷。(本報資料照片)

台南地檢署11年前以業者涉嫌行賄市府官員陳宗彥分案查辦，依據的是業者頻在通訊軟體上與陳討論公務，加上陳一句問「小芸有空嗎」？具備貪汙對價的基本偵查要件，接下來是對價關係能否成立，但檢察官卻不曾偵訊過陳宗彥就簽結，如今面對各界質疑，只好再分案調查，公務員、司法官形象兩敗俱傷。

檢察官懷疑陳宗彥涉貪，絕非靈光乍現，簽分調查有無貪汙案的根源，來自追查色情酒店業者涉行賄官員案時的監聽所得，陳宗彥被懷疑並非毫無依據；問題根本在陳宗彥是否因接受性招待，而且在市府公務上出力幫業者喬事情，至少從幕前曝光的監聽譯文上看起來，酒店業者與陳宗彥不但有多次通訊、還不時碰面，業者多次請託陳宗彥協助商場的執照、變更使用等，都牽涉到市府公權力的事項。　

如果陳宗彥平白無故接受性招待、卻毫無作為，生意人將本求利，業者是否願意長期無償供養，是需要釐清的疑點之一；陳宗彥若一方面接受業者招待、一方面為業者喬事情，尤其當通訊內容顯示，業者多次跟陳宗彥討論到酒店送到市府的案子，陳宗彥甚至還曾主動詢問案名，如此積極的態度，事後是否全無作為，檢方當初是否真有用盡全力調查？業者的付出與陳宗彥的回饋，真的全無對價關係？

陳宗彥身處明處，檢察官若真依偵查不公開、默默查案，他字案在沒有開庭事實上就結案，當初分案動機為何？陳宗彥是一介公務員，便民為職責所在，但若以便民之名，獲取個人不正利益，則為法所不容。

人民對司法觀感不佳，一大因素是辦民不辦官，業者巴結官員如此，最後司法只輕辦業者妨害風化罪，輕縱更攸關百姓公義的貪腐作為，就像偵辦陳宗彥辦到如此境界，難怪司法不得民心。

檢察官

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