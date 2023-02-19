作客夢想家主場被遭嚴防 林書豪吞首敗

PLG高雄17直播鋼鐵人隊球星林書豪（中）客場首戰，對手包夾嚴防。(記者黃仲裕／攝影)

高雄17直播鋼鐵人隊華裔 球星林書豪 ，昨天隨隊作客台新夢想家隊主場，迎接加入PLG後的首場客場比賽，不過在對手的嚴防下他全場攻下16分，其中下半場僅靠著罰球拿下4分，還發生高達7次失誤，最終鋼鐵人也以102：91不敵夢想家，吞下林書豪加盟並出賽的首敗。

來台首秀就拿下21分、13助攻幫助鋼鐵人止敗的林書豪，昨天進行個人在PLG的首場客場賽事，儘管賽前球員介紹時，林書豪仍是獲得夢想家主場球迷的熱烈支持，但前一次交手輸球的夢想家也是有備而來。上半場就不斷帶給林書豪高強度的肢體碰撞，讓他多次重摔在地，首節也僅靠著罰球拿下5分。

反觀夢想家回到主場後外線火力全開，首節吳永盛就砍進3顆三分球，延續前一晚在主場扮演致勝功臣的火燙手感，而上半場夢想家就投進了高達10顆三分球，並取得11分領先優勢。

第三節鋼鐵人在洋將悟空「三分打」與三分球領軍下，一度打出10：1的反撲，但在防守端依舊無法擋下夢想家的強攻，雙方分差也維持在10分上下。林書豪在下半場也是手感極凍，僅靠著罰球拿下4分，體力在比賽後段也出現明顯下滑的狀況，讓夢想家將領先優勢維持在雙位數，最終也以11分差距拿下勝利。

林書豪昨天出賽再度逼近40分鐘，但出手13次僅命中3球，拿下16分中僅有4分是在下半場拿下，雖然抓下12籃板，但僅送出5次助攻，還發生7次失誤。鋼鐵人昨天也僅有林書豪與雙洋將得分來到雙位數，本土球員無法提供適時火力支援仍是吞敗一大關鍵。