工程專家張善政挖冰山 檢驗桃園神話

工程出身的張善政逐一掀開桃園公共工程面紗。(記者季相儒／攝影)

桃園市前市長鄭文燦「鐵人跑攤」，常成為桃園市長張善政 「佛系風格」的對照組，但鄭文燦勤跑締造的施政高滿意度，可能隨著公共工程管理失能問題現出原形。工程出身的張善政逐一掀開桃園公共工程面紗，外界開始發現，過去八年鄭文燦的「桃園神話」真相。縣市政府改朝換代後，新竹市前市長林智堅 的新竹經驗破滅，桃園經驗也正被檢驗。

楊梅公所漂浮原因推給老天爺下大雨、崩落的八德羽球 場天花板則過度簡化為施工廠商問題、竹圍遊艇碼頭稱壞了送修即可，張善政檢視的三大工程，直指鄭文燦前朝不僅管理失能，也常似是而非，去年選舉期間面對質疑就是不肯坦承真相，還企圖大事化小，形同「蓋牌」。

文過飾非的風格跟論文抄襲爭議是一體兩面，鄭文燦和林智堅都被台大認證抄襲，目前也只承認「有瑕疵」；論文只是個人爭議，公共工程卻事關重大，桃園市政府委外興建的平鎮地下停車場前年曾發生坍塌意外，造成一死二傷意外，公共安全螺絲鬆掉，可能就要付出人命代價，魔鬼藏在細節裡，顧不了人身安全，講再多的偉大城市願景都只是海市蜃樓。

桃園交棒失利、論文抄襲事件後，鄭文燦高升行政院副院長，開始喬起更多重大公共建設，桃園經驗成為升官跳板，但桃園市府內控失靈、螺絲掉滿地，鄭文燦施政高滿意度的背後，是否經得起檢驗？

上任不到兩個月，張善政希望盡快交出一張讓人民有感的成績單，讓市民看到重視公共安全的桃園市長，而不是只看到跑攤、輔選的桃園市長。揪出工程缺失只是張善政的第一步，首波體檢三大案，可能只是龐大結構性問題的冰山一角，但2024大選在即，張善政「挖冰山」的過程也會被視為秋後算帳、政治追殺，張善政檢驗鄭文燦，綠營追兵必定蜂擁而至，桃園的挑戰才剛開始。