追3大案 張善政：鄭文燦道義責任跑不掉 綠嗆抹黑

桃園市長張善政 上任後首度揭露第一波三大公共工程體檢進度，楊梅區公所「漂浮」原因是地質調查不實，而非鄭文燦市府所稱「下大雨」；平鎮文化公園地下停車場、竹圍漁港遊艇碼頭也有管理失能、便宜行事的問題，張善政接受專訪時指出，體檢三大工程僅挖出冰山一角，「前市長的道義責任跑不掉」。

張善政上任後成立公共工程體檢委員會，內政部前部長李鴻源擔任總顧問，正在撰寫體檢結案報告。楊梅區公所行政大樓2019年5月原地重建，前年8月新大樓隨著下雨離地最高45公分，被地方諷刺「鄭文燦的漂浮城堡」。當時面對議員質詢，官員都回答颱風外圍環流帶來強降雨灌入地下所致。

張善政指出，體檢委員會發現，工程單位施工前只鑽探舊區公所周圍地下水位，以致錯估正下方水位，造成設計錯誤，施工也跟著錯，發現水位異常又毫無警覺，根本是便宜行事，還好當時沒啟用，否則不知會發生什麼危險。

至於竹圍漁港遊艇碼頭前年底完工，去年10月就發現部分解體毀損、沉沒，前市府隱而不宣。李鴻源證實，原設計單位沒調查竹圍港，卻錯誤引用台北港海象資料，竟在漁港風浪最大處放置浮箱，蓋了浮動碼頭，浮箱只能承受50公分高的浪，遇到當地90公分的浪自然被打壞。

釀成一死二傷的平鎮文化公園地下停車場倒塌案，也肇因結構設計錯誤。李鴻源說，建築師稱輸入數字出錯才算錯，但後面沒人發現就很嚴重。某些工程審查超過十次，每次都沒發現錯誤，他懷疑內部有寒蟬效應，工程才一再出包。

去年八德運動中心羽球 場天花板坍塌壓傷人，張善政說，天花板施作時竟沒有設計圖，施工時將天花板鎖在僅0.05公分厚度的隔熱隔音板上，「非常離譜」。

國民黨 桃園市議員凌濤批評，前市府對工程問題的說法根本欺瞞社會，論文抄襲就算了，影響百姓安危的工程問題竟也想「蓋牌」，最近監察院為了八德運動中心在內的北景雲計畫約詢張善政，完全本末倒置，鄭文燦才該向監察院說明。

民進黨議員王珮毓說，張善政體檢委員會的法理依據是什麼？怎麼體檢？成員若是市府找人，豈不是設公堂對前市府抹黑。

曾是台大土木系教授的桃園市長張善政預告，市民要習慣他的風格，他不會像前市長鄭文燦常跑攤露臉，他要專注公共工程安全，「家裡要先顧好」。