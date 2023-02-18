新聞評論／撒錢不助遊民孤老 蔡政府莫非患了狹視症？

內政部長林右昌提出的各項補貼，鎖定年輕族群撒幣 被疑是蔡政府買票綁樁。（本報資料照片）

為消化數千億超徵稅款，蔡政府研擬的《疫後特別條例》果然大手筆撒幣，名目之繁多奇巧，令人目不暇給。除了補助年輕族群房貸、房租，代償就學貸款 本息，甚至向18至21歲青年發出每人1200元（台幣，下同，約39.5美元）的「成年禮金」。這些政策，被質疑是鎖定年輕族群為明年大選「買票綁樁」，並非無的放矢。蔡政府大手筆錦上添花去補貼房貸、發成年禮金，卻看不到全台日益增多的遊民 和孤貧，更完全排除弱勢老者，是得了狹視症或狹心症嗎？

提出上述各項補貼計畫的單位，包括內政部 、文化部和教育部。其中，內政部長林右昌和文化部長史哲都是新官上任，卻沿襲蘇內閣發放三倍券的舊腦袋行事，依樣大畫補貼葫蘆，讓人失望。同樣可議的是新揆陳建仁，一上任就有數千億的「意外之財」可花，他不把錢用在急要之處修補社會的破漏，卻任由閣員以短視近利手法把經費瓜分撒掉，完全看不出長期經營及服務人民的誠意，更看不出這如何有助於強化「社會韌性」。

以林右昌提出的房貸補貼為例，雖設有購屋戶數及貸款額度限制，表面上是要「排富」，實際上卻在「排貧」，把那些根本無力購屋的弱勢者排除在外。試想，對於那些有七、八百萬購屋貸款的人，政府一次性地補助3萬元，只不過多一筆額外的消費金，能減輕什麼購屋負擔？然而，政府要為此付出165億元經費，這樣花錢達到了什麼目的？

深一層看，蔡總統曾誇下「八年20萬戶社會住宅」的海口，正因為她的政策承諾嚴重跳票，才會讓年輕族群充滿相對剝奪感。不僅如此，蔡政府八年任令富人和台商炒作房地產，房產價格節節高漲，助長社會不平。內政部的打房政策無效，因而要拉攏年輕族群以減低愧疚；但房貸補貼只是「貼膏藥」，連止痛效果都沒有。

租金補貼政策亦復如此，蘇貞昌去年即曾推出「擴大租金補貼計畫」，額度就是300億元。當時，即挨批只是「肥了房東」，因為房東會順勢調漲房租，把補貼金吸走。如今，林右昌把同一政策再抄一次，又要再花300億元補貼房租。讓人納悶的是，蔡政府的人事無論如何更迭，官員似乎都毋須進化，只要東施效顰照抄前人即可。這樣兩年撒掉600億元的房租補貼，若拿來重建社會安全網，乃至集中投入建設，都能更有益於社會民生吧！

放眼全台，新冠疫情籠罩三年多來，許多經濟活動受到重創，不少民眾因失業而生活困頓，社會底層者甚至三餐無以為繼。最明顯的現象，全台從北到南各大城市火車站都出現了大量遊民，即使在嚴冬，他們都只能在車站內外席地而眠，每日三餐則是有一頓沒一頓地過著。此外，各地最近更頻頻傳出「貧窮死」的悲劇，有的是一家三口相繼身故才被鄰里發現，有的是夫妻被斷水斷電孤絕而亡，有的則是一家三餐不繼餓成皮包骨，有人則蝸居在高架橋下和堤防的夾縫處。這些情景，顯示台灣的社會安全網破漏重重，亟待修補。蔡政府不去設法補漏救苦，卻只想補貼收買人心，正因為撒幣既不必用心、也不必用腦，是最容易的事。

近幾年，蔡政府把補貼當成「施政常備藥」，任何疑難雜症都以撒幣解決，用錢堵住悠悠眾口。且看，這次文化部能發想出「成年禮金」的創意，所有18歲到21歲年輕人都發1200元；未來，「蜜月禮」、「壯年禮」等名目必將層出不窮。主政者看不見遊民及孤苦者，因為他們都不是目標選民吧！