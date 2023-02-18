賴清德嫡系 政院發言人涉喝花酒辭官 成任期最短發言人

行政院發言人陳宗彥17日下午出面回應「喝花酒」指控，是人格毀滅且未經查證，晚間請辭獲准。(記者蘇健忠／攝影)

被指是副總統賴清德 嫡系的行政院發言人陳宗彥，昨天被指11年前擔任台南市政府新聞處長時常態性喝花酒。陳宗彥先是出面否認傳聞，指特定媒體抹滅人格，稱從未被檢調約談偵辦。不到5小時，陳宗彥請辭獲准，他說，新內閣不該因他個人所涉過去事件受影響，關於個人清白，他將自行面對與處理。陳宗彥上任18天請辭，成為行政院任期最短發言人。

資深媒體人黃揚明則認為，此次爆料目標並不是陳宗彥，而是當時陳宗彥的老闆、時任台南市長的賴清德。名嘴李正皓分析，時隔11年才爆出陳宗彥性醜聞，全因賴清德黨內改革「連殺三人」，直言「不用多想，就是民進黨 內反賴派系的反撲」。

民眾黨立委陳琬惠昨天舉行記者會指出，陳宗彥在台南市府任職時，涉嫌多次接受業者性招待，要求行政院長陳建仁徹查，賴清德出面說明。

陳琬惠更拿出2014年台南地檢署內部簽呈，指當初檢察官就上簽呈，載明要查業者「連恆、王孝瑋疑涉行賄現任台南市政府民政局長陳宗彥」，報請簽准分他案偵辦，但最後不了了之，她要問法務部長蔡清祥，「這件案子為什麼不見了？」是否涉及「吃案」？法務部昨天傍晚指示高檢署調查。

陳宗彥昨天出面表示，在台南服務期間，包括擔任議員到市府服務，從未被檢調約談、偵辦、調查，絕對沒有逾越分際，後來到行政部門也遵守分際。

名嘴李正皓在臉書PO文，所有人都知道陳是「賴清德的嫡系」，近期賴清德又為整頓民進黨「連殺邱莉莉、林智堅、黃承國三人」，改革力量越大、反作用力越大，此次陳宗彥性醜聞即是政治反作用力，「後面還有好戲」。

陳宗彥的友人指出，陳當年選台中縣議員失利後，從台中大里市公所機要秘書做起，再回家鄉參選台南市議員。賴清德於2010年當選台南市長，延攬陳進市府任職民政局長，後來接新聞處長，2013年又回任民政局長。2017年賴清德被任命行政院長後，隔年陳宗彥北上接任內政部政務次長，疫情 期間擔任中央流行疫情指揮中心 副指揮官。陳一路跟著賴清德，被認為是賴極為信任的人。