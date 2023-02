金融時報(FT)16日報導,美國國防部 負責中國事務的副助理部長切斯(Michael Chase)將訪台,發稿的記者塞華思托普羅(Demetri Sevastopulo)後來更新了消息,明確指出切斯現在就在台灣。

根據更新過的報導,4位稱切斯將前往台灣的人士中,有一位稱他已經抵達台灣。兩位熟知行程的人士表示,他之前人在蒙古。

這是繼2019年的時任東亞事務副助理部長柯林克(Heino Klinck)以來,再有美國國防部高層官員訪問台灣。

We have tweaked our story to make clear that Chase is now in Taiwan, after a visit to Ulan Bator in Mongolia. https://t.co/GTlvHrIJX1