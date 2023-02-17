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黑白集／陳明通自曝論文公版 恩師反哺 讀研好營養

黑白集
國安局長陳明通。(本報資料照片)
國安局長陳明通。(本報資料照片)

民進黨官網悄悄刪除力挺林智堅抄襲的聲明，林智堅也致歉並撤回訴願。陳明通卻堅持喊冤，強調林智堅並非抄襲余正煌，而是抄自己提供的「客製化公版」。亦即，這些論文雖由學生掛名，其實大半出自其手筆。

大學裡有所謂「營養學分」，台大研究所竟還有「營養學位」，令人大開眼界。論文題目與架構，教授都替你擬好；大綱、材料都咀嚼好了，再餵給學生吃。這種「恩師反哺」大戲，到底在給學生什麼教育？

陳明通振振有詞。他形容自己「指導教授兼助理」，是感念昔日受業恩師胡佛，因為胡老師指導論文就是字斟句酌；身為「佛門」弟子，當然也要效法。胡佛院士若天上有知，自己對學生的關懷，竟被用來曲解包庇，也會拍桌吧！

若不是陳明通這類提供「營養學位」的教授，林智堅也不致淪為過街老鼠。若不是台大過去20多年對陳明通的縱容放水，陳明通又怎能在門下大搞「學位工廠」，藉著廣收有力人士，墊高自己在學界及政壇的分量。

近年教育部擴充研究所，放寬在職班「量產」學位，一時間政媒人士競相返校鍍金。如今，這些廉價的「金身」，反而成為可恥的身分標記。

台灣高教界的集體扭曲畸形，至今仍未止血。但陳明通說出「客製化公版」的奧祕，卻是學術沉淪、教育墮落的鐵證！

林智堅 教育部 民進黨

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