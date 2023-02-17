洪秀柱促大選表態 侯友宜：目前新北優先

國民黨 前主席洪秀柱昨天呼籲，新北市長侯友宜 不要只會喊「侯侯做代誌」（好好做事情）、等著黃袍加身，想選就要大聲說出來，不要再龜毛，只要是國民黨推出的候選人，她一定全力相挺。對於是否爭取總統提名 ，侯友宜昨說，他現在是新北市長，最在意的還是新北建設，他一定會把新北市的願景目標擺在最重要的位置，讓市民有光榮及歸屬感。

至於鴻海創辦人郭台銘盼回國民黨爭取總統提名，侯友宜表示，每個人關心國家發展，想為國家、人民做事都是好的，唯有大家同心齊力，不分你我、族群及黨派，唯有大家團結，國家才會好。

是否認同「九二共識」？侯友宜說，共同目標還是讓區域和平穩定、台海安全，「大家共同面對，這才是我們最重要的目標。」對於民眾黨主席柯文哲自稱是「2024的關鍵角色」，侯表示，尊重柯的人生規畫。

對於是否會見郭台銘？國民黨主席朱立倫昨說，他目前還沒有規畫，但國民黨秘書長黃健庭前天有跟郭見面，國民黨最重要就是團結贏得2024，按照既定的時程，不會躁進、也不會拖。

洪秀柱表示，民主時代不要等著黃袍加身，想選就表態，是不是參加初選，就看黨部提名方式；大家都知道這場戰不能再輸，一定要支持民調最高的那個人。

洪秀柱說，朱立倫非常有智慧，如果四年前的事重來一次，國民黨也會被大家唾棄，所以她還是奉勸侯，如果有心參選大位，就不要只會講「侯侯做代誌」，要拿出高度對兩岸問題、台灣的國際情勢表示意見。

談及當年「換柱」，洪秀柱說，侯友宜要選就大聲講出來，不要等到有人出來後，又有人不爽想盡辦法換人；任何人有意願出來承擔責任，大家也會有胸襟讓最強的人出來，既然侯民調很高，就不要再龜毛了。

至於有意參選的郭台銘，洪秀柱說，郭是優秀企業家，可惜上次選舉他退出國民黨，現在要再回來，黨就有一定機制和規範。