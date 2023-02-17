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串連中台灣治理平台 盧秀燕被拱選總統

台灣新聞組／台中17日電
台中市長盧秀燕（中）串連中台灣區域治理平台，八縣市首長16日齊聚一堂。(記者黃仲裕／攝影)
台中市長盧秀燕（中）串連中台灣區域治理平台，八縣市首長16日齊聚一堂。(記者黃仲裕／攝影)

台中市長盧秀燕串連中台灣區域治理平台，北起新竹、南到嘉義，八位縣市首長昨出席成立大會。盧說，台灣是中央集權國家，地方政府力量薄弱，唯有團結，中央才會重視地方意見與需求，政治是一時的，不分黨派，團結與合作才是永遠。

新竹縣長楊文科說，中央政府不是重南輕北、就是重北輕南，老是忘記中部，盧秀燕站出來登高一呼，大家都加入平台，更希望她能連結北南東部，「妳確實是不錯的人選」；楊文科弦外之音讓眾人發出會心一笑，還有人鼓掌叫好。南投縣長許淑華說，盧秀燕施政深受市民肯定，是她學習的榜樣，但盧是否該選總統？許淑華說，「應該問本人的意見」。

盧秀燕昨說，希望媒體把焦點放在中台灣治理平台，縣市長大選剛結束，平台也剛成立，地方政府團結合作是必要的。

中台灣八縣市治理平台，包括台中市、嘉義市、雲林縣、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹市、新竹縣，橫跨國民黨、民眾黨、無黨籍的八位百里侯昨皆出席，給足盧秀燕面子，八人互稱「兄弟姊妹」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦說，他是新人要多學習，「我們雖然不同黨，但都同派，為鄉親打造幸福快樂的那一派。」

民眾黨籍新竹市長高虹安自稱「新生入學」，要向哥哥姊姊們多學習；當初決定加入中台灣平台，很多媒體解讀「藍白合」、「盧秀燕霸主」等，她加入沒問國民黨或民進黨，單純只看平台功能，期盼各縣市建立長期、穩定的合作關係。

彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠都稱盧秀燕為「桶箍」，感謝她把大家聚在一起「箍牢牢」；許淑華稱盧為「領頭羊」，中台灣平台人口超過700萬人，行政院會開會以六都為主，中央較少了解地方需求，希望盧扮演領頭羊，讓政院聽見中台灣心聲。

盧秀燕說，中台灣區域治理平台成立有兩個意義，橫向是緊密合作，縱向是地方團結，700萬民眾才能享有「1乘8」的方便和幸福。

台中市議會國民黨團前晚幹部交接，國民黨資深議員李中表示，國民黨檯面上人物有人支持、有人反對，但藍營都喜歡台中市長盧秀燕，是「最大公約數」，盧若更上層樓選總統，可讓藍營支持者不用再含淚投票。新任黨團書記長黃馨慧也說，也該輪到台中人選總統了。盧秀燕多次雙手合十，拜託「別說了」。

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