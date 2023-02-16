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黑白集／林智堅道歉 戰清白的蔡英文呢？

黑白集
林智堅(左)終於在臉書為論文抄襲案發文道歉，下令全黨力挺林智堅的蔡英文(右)，不必向全民道歉嗎？（本報資料照片）
林智堅(左)終於在臉書為論文抄襲案發文道歉，下令全黨力挺林智堅的蔡英文(右)，不必向全民道歉嗎？（本報資料照片）

林智堅論文抄襲案有如一個無底的大泥潭，不斷把政治人物拖下水，連路過者也被濺得滿身腥臭。如此攪和了七個多月，口口聲聲「戰清白」的禍首林智堅終於在臉書發文道歉，並撤回對台大的訴願。但事情這樣就了了嗎？下令全黨力挺林智堅的蔡英文，不必向全民道歉嗎？

這齣拖棚歹戲，民進黨還真有人捨不得它落幕。指導教授陳明通連夜發聲明，稱林智堅抄襲余正煌的部分其實是他撰寫的「客製化公版」，言下自己才是原創者。一個指導教授把學術倫理扭曲到不成形狀，還敢曲詞狡辯；蔡總統用這樣的人擔任國安局長，是出於什麼識人之明！

可笑的是，為了完成賴清德主席「清查學倫」的目標，民進黨近日悄悄把官網上為林智堅辯護的幾篇文章刪除。如此事後「滅跡」，就能回復民進黨的正直氣象嗎？尤其，在台大學倫會撤銷林智堅論文後，蔡英文仍下令黨公職人員要捍衛其清白；這無論是蔡英文受到蒙蔽，或意圖利用政治打壓學術獨立，都是極可怕的濫權行為。為此，蔡英文不該道歉嗎？

比滅跡更糟的是，民進黨目前浮現的一種鄉愿與自欺，尤以鄭運鵬為代表。鄭運鵬說，他很「捨不得」，覺得林智堅的道歉是「為了大局」，被迫承受「最大的委屈」。就說吧，民進黨連真心道歉認錯都很難！

林智堅 民進黨 蔡英文

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