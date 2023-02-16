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侯友宜可能4月表態 幕僚：關鍵是誰能下架民進黨

記者李光儀、張睿廷／台北16日電
外傳新北市長侯友宜曾對鴻海創辦人郭台銘說過「你選我不選」，侯友宜說，台灣最重要的是內部團結。(記者侯永全／攝影)
外傳新北市長侯友宜曾對鴻海創辦人郭台銘說過「你選我不選」，侯友宜說，台灣最重要的是內部團結。(記者侯永全／攝影)

2024總統大選，國民黨的提名之爭漸趨白熱化。鴻海集團創辦人郭台銘動作頻頻，但另一位有力的角逐者、新北市長侯友宜卻仍按兵不動。整合各方訊息，侯友宜仍未決定是否參選，是他迄今沒有大動作的主要原因；挺侯人士都表示，對侯友宜來說「並不急著決定」，他也沒有非選不可的理由。至於其決定參選與否的時間點，應該在4月初左右。

外傳新北市長侯友宜曾對郭台銘說過「你選我不選」，侯友宜說，台灣最重要的是內部團結，且每個階段，每個人都會有個人想法。大家都想為國家、人民多做事，只要有人有心為這塊土地貢獻，都應該要齊心齊力團結在一起，台灣最重要的就是內部團結，才能永續發展，所以有這樣想法的人，都會期盼能夠同心將事情做好。

國民黨總統提名之爭，逐漸演變成郭台銘、侯友宜的二人之爭。郭台銘的表態，對黨內「挺侯」人士形成莫大壓力，希望侯表態的聲音逐漸浮現。

相關人士表示，侯友宜還沒有決定是否參選，除了因為太太、小孩都還是反對，另一個思考的問題，是他從擔任警察到擔任新北市的首長，基本上都是正面評價大於負面許多；但幾任民選總統幾乎在下台時都是噓聲大於掌聲，因此若在市長卸任時急流勇退，應會在掌聲下離開，若選總統，無論勝負，可能都是不同局面。

相關人士表示，侯友宜常把決策當成「辦案」，在侯眼中，明年總統大選不只是「一場選舉」而已，與侯直接相關的是「三場選舉」，明年大選是第一場，若侯當選，新北市長也要補選，侯也得扛下成敗責任；接下來，就是2028連任之戰。對侯而言，只有「總統贏了，補選也贏了」，對侯來說才算是「勝利」。

但相關人士也坦言，侯是否參選，關鍵因素應該會是在「到底誰能下架民進黨」，如果國民黨提名郭台銘能擊敗民進黨，那侯公開宣布不參選，支持郭台銘也不讓人意外。

相關人士表示，4月下旬新北市議會將會開議，5月底、6月初開始市政總質詢，侯友宜參選的話題，必定成為焦點，所以侯不太可能拖過那個時間再決定；而4月初是縣市長就任百日，屆時會有各縣市施政滿意度的民調出爐，做為侯最後決定參選與否的依據是很合理的，但侯不太可能自己宣布參選，而是被動接受徵召。

侯友宜 郭台銘 提名

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