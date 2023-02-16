柯文哲：一定參選 誰當選，我決定

民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲 早就率先表態參選2024總統，最近民眾黨台北市議員黃瀞瑩透露，柯在思考如何讓台灣更好，不排除跟誰合作，引發「郭柯配」的聯想。據了解，柯文哲私下表示，自己一定參選2024，在明年總統大選要當關鍵第三勢力，「誰當選，由我來決定」。

柯文哲在春節後早已拜訪立法院前院長王金平，據指出，王金平問柯文哲是否參選總統，柯也表示要選。對於「郭柯配」的傳聞，柯文哲表示，一切傳言都是藍綠試圖將他邊緣化的戰術，他會在總統參選路上勇往直前。

據了解，對於自己在這場大選的角色定位，柯文哲非常清楚，他要扮演影響這場選戰的關鍵力量，無論藍綠的總統參選人是誰，柯也知道民眾黨要突圍不易，但他很有信心地對友人說，「2024誰當選，由我來決定」。

民眾黨人士說，郭台銘最近公開表態願意回國民黨 ，是因為現實考量，畢竟參加大選不是只要有錢就可以，沒有政黨的組織力量協助深入社會各階層、各角落，虛無的民調、空氣票並不足保證可以催出選票勝選，柯文哲對這點的認識尤其深刻。

此外，郭正亮14日在政論節目《少康戰情室》中提到，柯文哲的角色就是針對40歲以下的年輕選票，國民黨的候選人究竟會被搶走多少票。郭正亮坦言柯文哲不容易搶到民進黨 的票，在黃珊珊當時的選票也有表現出類似的現象，但柯文哲如果堅持到底，就會讓國民黨沒有機會搶到這些人的票。

郭正亮透露從整個民調可以發現，中部跟北部40歲以下的年輕票已經對民進黨失望，如果是一對一，那就有機會投給國民黨，因為他不認為民進黨還能夠把他們拉回去。

郭正亮強調柯文哲是否參選，主要是影響到國民黨的當選機率，「因為柯文哲不能不選，他要爭取不分區的投票率，所以他有他的難處，可是這個問題國民黨很難跟他協調，不分區得票率攸關政黨支持度」。最後，郭正亮也大膽預測，「我認為賴清德至少是35%（得票率）起跳，所以如果三個人選，就很難說誰一定會贏」。