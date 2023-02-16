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郭台銘民調評估有贏面 神明也「同意」

記者陳洛薇、高凌雲／台北16日電

鴻海集團創辦人郭台銘準備挑戰2024總統大位，他前天拜會立法院前院長王金平請益，表態要爭取國民黨提名。據了解，郭台銘評估參選總統已有一段時間，春節期間到廟宇請示神明，神明的答案是「同意」，他私下做民調也顯示參選總統有贏面，讓他有了參選總統的底氣，現在就等國民黨一套辦法出來，要爭取2024的門票。

據了解，王金平提醒郭台銘，神明以蒼生為念，但現在還沒做決定；他給郭台銘三個錦囊，要為國家人民謀福祉，爭取民意支持，並向郭台銘表達，自己的立場就是支持國民黨提名的人選。

郭台銘動心起念選總統，大年初一到板橋慈惠宮、接雲寺參拜，被媒體詢問是否參選總統時，郭表示，「我問了神明，讓神明來做決定」。據了解，郭台銘問了媽祖和關聖帝君，神明給他的答案都是「同意」。

是否參選總統，郭台銘也私下委託民調，做為評估參考，據了解，結果顯示若明年總統大選出現三腳督局面，依照郭陣營的評估，無論是郭、侯誰代表國民黨出征，對戰民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲，郭侯的戰力表現相差不多，兩人可說是平分秋色；若是一對一的局面，郭、侯各自對戰賴清德，郭的贏面大過侯。

民調數字讓郭台銘有底氣，也有藍營人士勸進郭參選，不過，四年前郭參加國民黨總統初選，質疑初選不公，憤而退黨，如今表態「在等國民黨一套辦法」，國民黨內反對聲浪不小，可能形成郭回國民黨的阻力。

「郭王會」引發政壇關注，據了解，王金平對於明年總統大選支持誰並無定見，但強調他的立場就是支持國民黨提名的參選人。但王金平給郭台銘三個錦囊：第一，郭台銘是成功的企業家，他當年白手起家的實例，雖然他是專科學歷，但他還是證明把握機會努力就能成功，若當選總統，要給年輕人機會，讓年輕人獲得激勵；第二件事，郭台銘能在大陸設廠，顯示他能和大陸溝通，若當選總統，要促進兩岸和平；第三件事，郭台銘和美國也有溝通管道，郭台銘可以為台灣謀求穩定的美中台關係。

郭台銘 國民黨 王金平

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