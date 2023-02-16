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前副手黃健庭：郭台銘沒有非選總統不可

記者劉宛琳、張睿廷／台北16日電
國民黨秘書長黃健庭（左）15日表示，已和鴻海創辦人郭台銘（右）會面，「郭董有清楚表達要代表國民黨來參選的意願，但沒有非選不可」。(本報資料照片)
國民黨秘書長黃健庭（左）15日表示，已和鴻海創辦人郭台銘（右）會面，「郭董有清楚表達要代表國民黨來參選的意願，但沒有非選不可」。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘前天拜會立法院前院長王金平，提及將等國民黨選舉辦法確定後再決定是否參選2024總統；國民黨祕書長黃健庭昨受訪透露，他已和郭台銘會面，「郭董有清楚表達要代表國民黨來參選的意願，但沒有非選不可」。

郭台銘2019年擬參選總統時，黃健庭曾是郭副手搭檔。黃健庭表示，和郭台銘有初步做過一些溝通，他也了解郭的想法，謝謝郭不計任何形式，只要黨、國家有需要，就會來承擔責任；郭有清楚表達要代表國民黨來參選的意願，但沒有非選不可，郭期待國民黨做進一步協調、整合的提名作業。黃強調，3月4日南投立委補選後就會積極來討論。

媒體一度提問是否「拿郭卡侯（友宜）」，黃健庭不耐地回應：「這個要講多少次！我們現在唯一的目標就是勝選。」在這個共同的目標上面，大家是一致的，就是怎麼樣團結國民黨來打贏這場仗，「想贏都來不及，沒有什麼卡誰、卡誰的問題」。

媒體再問，黨內好像對郭台銘回黨參選有反對聲浪，黃說，「沒有誰出來沒有人反對的啦。」媒體追問，非綠聯盟是否等於一定要郭台銘不可？黃健庭說，沒有吧，現在都沒有非誰不可的，「郭台銘也沒有講非他不可啊」。

國民黨前主席洪秀柱表示，2024年總統大選不能掉以輕心，不要認為民進黨爬不起來，綠營基本盤還是很穩固，2024很快就到，大家對新北市長侯友宜寄予厚望，盼侯盡快表態，藍營內部不是沒有競爭對手，但「我們國民黨只要出一個人」，不要再推出好幾組人馬互相「插來插去」，否則到最後死的、倒楣的是台灣全體國民。

國民黨立院黨團總召、國民黨政策會執行長曾銘宗昨天公開表態支持侯友宜。曾受訪表示，黨主席朱立倫也說了，新北市長侯友宜是國民黨最強的母雞，「我們歡迎郭董一起來支持國民黨最強的候選人」。

是否建議黨中央直接徵召侯友宜？曾表示，「我個人的看法是不要有初選」，初選會留下重大的後遺症，衍生的後遺症不利後來的整合。

立法院前院長王金平表示，曾有他個人的意見，可以作朱立倫及黨內的參考。至於國民黨內反對讓鴻海創辦人郭台銘用特例回黨，王認為，那一定是有支持別人的人會這麼運作，也不奇怪。

被問及王2024是否有參選意願，還是當造王者？王金平表示「我也沒有能力當造王者」。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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