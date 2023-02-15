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「林智堅含冤莫白」 陳明通公開訴願資料

記者劉宛琳／台北15日電

針對前新竹市長林智堅決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願，前國安局長陳明通14日表示，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的資料。

國安局前局長陳明通晚間透過律師陳昱龍發出聲明，還原林智堅論文抄襲始末，「以期還諸林智堅先生一個遲來的正義與公道」。

該聲明指出，有鑑於林智堅決定向教育部撤回台大訴願案乙事，陳明通任其碩士指導教授，尊重林智堅意願，但深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，且事涉台灣大學學術倫理爭議，特此公開自己以林智堅先生輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供予教育部之說明與資料。

聲明強調，比對林智堅、調查局新竹市調查站調查官余正煌論文寫作時序與寫作進度，俾使社會公眾得藉資料釐清論文爭議真相、還原事實始末，以期還諸林智堅一個遲來的正義與公道。陳明通在「輔佐人致教育部訴願委員會補充說明」中指稱，余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者。

陳明通接著提到，余正煌論文寫作過程出現困難，在收到底稿後將近1個月，幾乎沒有寫作進度，特別在論文最核心的「研究設計」部分；陳明通將指導林智堅的研究設計提供給余正煌參考，事實上是余正煌參考林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案。

林智堅 教育部

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