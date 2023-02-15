新聞評論／賴清德起手式虛晃三招 壞了賴神之名

副總統賴清德。(記者蘇健忠／攝影)

賴清德 就任民進黨 主席將屆滿1個月，蜜月期效應逐漸遞減。他的3招起手式─掃黑金、查學倫、穩兩岸，看似霹靂，實際上卻雷大雨小，對具體對象與現實避而不談，遭譏是「打假球」。尤其，賴清德在台南市長任內因李全教涉賄而拒赴議會備詢200多天，如今涉賄遭民進黨停權的台南市議長邱莉莉照樣主持議會；兩相比較，道德標準顯大不如前。

賴清德上月就任時宣示重要革新目標，重中之重是「杜絕黑金、解決學倫問題」，民進黨將落實排黑條款、廉政條例，並嚴格審視黨籍候選人的學倫問題。賴清德對黑金深惡痛絕，但其「本命區」台南黑金縱橫，他的行動卻僅止於宣示。

台南正副議長邱莉莉、林志展涉賄，賴清德一上任即建請中評會停止黨權處分。事實上，邱莉莉等2人在此前已自請停權，賴清德的停權要求了無新意。而邱莉莉日前再遭檢方複訊，並提高保額二度交保，顯示其涉案嫌疑加重。至此，民進黨中評會才通過停權3年的處分。但僅停權3年並不影響兩人下屆爭取連任，遭外界質疑根本打假球。

更離譜的是，邱莉莉還自誇說，此時停權，正副議長沒有黨籍牽絆，未來可更中立推動市政，讓議會運作更加順遂。牛皮剛吹完，她次日主持議會即引爆推擠衝突，藍營議員要求比照當年民進黨要求議長李全教的標準：「請假不主持會議，靜待司法調查」。邱莉莉又自稱是全民議長，要為民把關，好不厚顏！

台南宛如現代版「高譚市」，孰令致之？學運領袖林飛帆曾形容台南「民進黨派西瓜也會當選」，日前他卸任民進黨副秘書長職時卻慨嘆，「台南之亂是民進黨集體鄉愿」的結果。賴清德將邱莉莉停權3年，猶如「7年之病，求3年之艾」，只是虛晃一招。當過兩屆台南市長的賴清德，對台南難道沒有責任？更大尾的綠中常委黃承國涉黑爭議仍未處理，林飛帆怎麼閉得了嘴？

賴清德「只清皮毛，不治根本」的手法，在學倫案更可見斧鑿。民進黨中執會日前通過提案，未來參加總統、立委初選者須簽署「學倫聲明書」，並交付論文審查。然而，只要參選人不登記有問題的學歷，黨中央就假裝沒事。而且，民進黨只規範「未來候選人」，不溯及既往「犯錯的候選人」，更隻字未提新竹市前市長林智堅 、民進黨立委蔡適應、行政院副院長鄭文燦的論文門責任，根本在避重就輕。

林智堅一路「戰清白」，蔡英文下令全黨「戰台大」，但台大、教育部先後認證林智堅抄襲為真。民進黨官網的「闢謠專區」，直到近日，才刪除為林智堅護航辯護的文章。即使如此，能洗淨民進黨罔顧真相、踐踏學倫為林智堅護航的不義痕跡嗎？

賴清德的「務實台獨」路線，又是另一問題。賴清德曾多次公開自稱「務實的台獨工作者」，讓人對其立場深感憂慮，更受到美方的不信任。為了消除此一「疑賴論」，賴清德上月改提「和平保台」論，並稱台灣已是「主權獨立的國家」，企圖華麗轉身。他的前後不一，能否藉著改口迅速扭轉台獨形象，仍是一大疑問。

2012年總統大選時，蔡英文也曾被英國「金融時報」補刀，指華府不信任其兩岸路線；直到4年後蔡聲勢再起，美國方才點頭。很顯然，賴清德不能再用口號打迷糊仗，尤其他的「信賴台灣」口號添加太多選舉香料，難以取信於人。賴清德黨主席上任三把火，都是虛晃一招，皆有傷其「賴神」形象。(轉載自聯合報社論)