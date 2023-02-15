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爭取國民黨提名？郭台銘會王金平：4年前退黨年輕氣盛

記者劉宛琳／台北15日電
鴻海集團創辦人郭台銘14日拜會立法院前院長王金平，並表示4年前退出國民黨是年輕氣盛。(記者潘俊宏／攝影)
鴻海集團創辦人郭台銘14日拜會立法院前院長王金平，並表示4年前退出國民黨是年輕氣盛。(記者潘俊宏／攝影)

鴻海創辦人郭台銘昨天拜會立法院前院長王金平。針對2024總統選舉，郭台銘表示，將等國民黨選舉辦法確定後再決定是否參選，並坦承4年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」；王金平則表示，郭台銘希望回到國民黨，代表國民黨參選。

「郭王會」昨登場，有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘，昨天下午前往台北市宏國大樓的王金平辦公室拜訪，兩人商談近1小時。

郭台銘在會後表示，相信國民黨主席朱立倫應該會吸取4年前的教訓，訂出可以海納百川、對國民黨能夠奪回2024政權一個完善的辦法，「等到辦法公布以後，我才會來做我個人應該做的決定」。王金平也說，朱立倫有看到4年前經驗，希望提出來的是可以讓全部黨員樂於接受的辦法。

郭台銘表示，王金平希望他必須以國民黨的身分來參選，才會支持。王金平則強調，自己只能支持國民黨提名的人。

對於另一位可能人選新北市長侯友宜，王金平說，侯是一位好人選，既然大家都要投入初選的話，郭台銘也希望公平競爭。此外，兩人也澄清，從沒談過「郭柯（文哲）配」。

至於黨內對郭台銘回黨有部分質疑，王金平表示，這個朱立倫要去想辦法，讓有意願參選而又有可能當選的人，能夠順利透過初選的機制獲得提名。他透露，當年與郭搭配參選的國民黨祕書長黃健庭近期會去看郭台銘，做出建議。

被問到若回國民黨代表參選，要不要向黨員道歉？郭台銘表示，因為時空和背景的不同，4年來他也學到了不少，「也許當時年輕氣盛，一時的衝動」，但這個也牽涉不到道不道歉的問題，他自己當時做的決定，可能沒有考慮到很多當時的政治情況。

郭台銘說，4年來國際的政經情勢都有很大的變化，只要能夠為台灣這片土地、2300萬人民，如果有需要他能為台灣做一點事情，「我也不計較任何形式，只要有需要，我義不容辭」。

王金平也表示，郭台銘上次毫無經驗，當時覺得國民黨總統初選辦法訂得不能接受，所以離開黨，「但現在他認為終究還是要用黨的立場來選舉，比較正當、穩當」。

是否擔心重演4年前的初選之亂？王金平說，朱立倫有看到四年前經驗，希望這次提出來的是可以讓全部黨員樂於接受的辦法。

王金平說，郭台銘希望重回國民黨，代表參選總統。(記者潘俊宏／攝影)
王金平說，郭台銘希望重回國民黨，代表參選總統。(記者潘俊宏／攝影)

郭台銘 國民黨 王金平

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