我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

冷眼集／郭王再合作 侯朱怎接招

記者 劉宛琳
國民黨主席朱立倫（右）、新北市長侯友宜(左)。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫（右）、新北市長侯友宜(左)。(本報資料照片)

「郭王會」昨天登場。鴻海創辦人郭台銘以第一次「年輕氣盛、一時衝動」作為4年前退出國民黨的理由，像個做錯事的小男孩；並以時空背景不同、情勢變化大，他也學了不少，表達自己4年來的成長。現在就看郭台銘「年輕的第一次」和「時空背景不同」的說法，國民黨支持者願不願埋單？

郭台銘與立法院前院長王金平一年多未見，再見面雙方都各有所思。有別於4年前的黨外結盟，王金平這次扮演郭台銘與國民黨之間的「橋梁」；而表達「不一定挺郭，但可把郭帶回黨」喊話藍營，讓自己成為「非綠大聯盟」的推手，也影響著民眾黨主席柯文哲的合作意願。

郭台銘表示退黨的決定沒有考慮到當時的政治情況，承認仍要借助黨機器才能圓總統夢；而無論是郭順利回黨被提名選贏2024，或回黨但不參選、表態支持黨候選人，王金平都會是團結國民黨的大功臣，並得以延續其政治影響力。

回復黨籍是郭台銘代表國民黨參選的第一步。郭、王這次都表達對於4年前初選辦法的不滿，並相信朱立倫會吸取4年前教訓。郭台銘當時不滿全民調被民進黨操作，國民黨卻沒阻止。不過，黨務人士指出，就算加入郭當時建議的手機民調，對手仍有操作空間，且民進黨已開始進行各種可能的操作，試圖影響國民黨人選。

郭王再次合作，是二度攪局？還是幫國民黨重返執政？提早開打的總統提名大戰，眼看就要打亂朱立倫的提名時程，朱昨喊話「不要躁進也不會拖」，試圖安撫支持者。比照韓國瑜2019年5月才表態「Yes,I do」，另一位可能的人選新北市長侯友宜會繼續沉潛抑或開始動作，在郭台銘掀鍋後的每一步都備受關注。

郭台銘 國民黨 提名

上一則

高端、 球場、鏡電視無下文 藍批監院裝睡護航

下一則

誰戰2024?朱立倫喊「侯友宜最強母雞」

延伸閱讀

郭台銘認退黨是年輕氣盛 等國民黨辦法出爐再做決定

郭台銘認退黨是年輕氣盛 等國民黨辦法出爐再做決定
支持2024郭柯配?王金平：媒體亂講、亂七八糟

支持2024郭柯配?王金平：媒體亂講、亂七八糟
同桌高虹安 朱立倫：團結非綠 藍委促迎郭台銘

同桌高虹安 朱立倫：團結非綠 藍委促迎郭台銘
藍白同框 朱立倫、郭台銘合作起手式？

藍白同框 朱立倫、郭台銘合作起手式？

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

2023-02-10 02:30
照片中的小白點，為2021年9月27日上午8時29分出現在台北市上空的不明氣球。（取材自臉書）

紐時曾引用台北空景… 被揭有怪氣球出現總統府上空

2023-02-09 19:23
星雲法師法體真身封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。本報系資料照

外界誤傳星雲法師坐缸圓寂 弟子解答「坐塔」才正確

2023-02-09 09:19

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙