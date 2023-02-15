冷眼集／郭王再合作 侯朱怎接招

國民黨主席朱立倫（右）、新北市長侯友宜(左)。(本報資料照片)

「郭王會」昨天登場。鴻海創辦人郭台銘 以第一次「年輕氣盛、一時衝動」作為4年前退出國民黨 的理由，像個做錯事的小男孩；並以時空背景不同、情勢變化大，他也學了不少，表達自己4年來的成長。現在就看郭台銘「年輕的第一次」和「時空背景不同」的說法，國民黨支持者願不願埋單？

郭台銘與立法院前院長王金平一年多未見，再見面雙方都各有所思。有別於4年前的黨外結盟，王金平這次扮演郭台銘與國民黨之間的「橋梁」；而表達「不一定挺郭，但可把郭帶回黨」喊話藍營，讓自己成為「非綠大聯盟」的推手，也影響著民眾黨主席柯文哲的合作意願。

郭台銘表示退黨的決定沒有考慮到當時的政治情況，承認仍要借助黨機器才能圓總統夢；而無論是郭順利回黨被提名 選贏2024，或回黨但不參選、表態支持黨候選人，王金平都會是團結國民黨的大功臣，並得以延續其政治影響力。

回復黨籍是郭台銘代表國民黨參選的第一步。郭、王這次都表達對於4年前初選辦法的不滿，並相信朱立倫會吸取4年前教訓。郭台銘當時不滿全民調被民進黨操作，國民黨卻沒阻止。不過，黨務人士指出，就算加入郭當時建議的手機民調，對手仍有操作空間，且民進黨已開始進行各種可能的操作，試圖影響國民黨人選。

郭王再次合作，是二度攪局？還是幫國民黨重返執政？提早開打的總統提名大戰，眼看就要打亂朱立倫的提名時程，朱昨喊話「不要躁進也不會拖」，試圖安撫支持者。比照韓國瑜2019年5月才表態「Yes,I do」，另一位可能的人選新北市長侯友宜會繼續沉潛抑或開始動作，在郭台銘掀鍋後的每一步都備受關注。