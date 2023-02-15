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誰戰2024?朱立倫喊「侯友宜最強母雞」

台灣新聞組／台北15日電
國民黨主席朱立倫表示2024大選提名不要躁進，也不會拖。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫表示2024大選提名不要躁進，也不會拖。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘昨天和立法院前院長王金平會面，直言將等國民黨選舉辦法確定後再決定是否參選2024總統。被媒體問到人選問題，國民黨主席朱立倫昨天回應表示，國民黨要腳踏實地，「不要躁進，我們也不會拖」，也不會形成大家所擔憂的問題，每天要做的事情是去團結更多朋友、共同努力。

記者問朱，藍營已有人表態力挺侯友宜，是否也會勸進？朱立倫則說，已多次表明，國民黨一定要提名最好的、最強的，侯友宜是最強母雞，也在基層深耕，為新北市民打拚，持續的一步一腳印，「那我們就穩扎穩打、按部就班」，相信一定會獲得更多國人的肯定。

被視為國民黨強棒的新北市長侯友宜說，郭是很優秀的產經人才，樂見大家一起面對問題，同心齊力，未來每個人在不同角色攜手面對，才能為國家、人民多做事。未來是否安排跟郭台銘或王金平等人見面？侯友宜說，他跟每個人都是多年好友，老朋友有機會見面聊聊天，關心國家大事，是每個人該做的事情。

怎麼看「郭柯配」或國民黨、民眾黨合作的可能性？朱立倫表示，他也多次說明，單靠國民黨力量不夠，應結合所有的包括原本藍色、白色或其他顏色的朋友，「只要是非綠的朋友，我們都歡迎」。對於藍營出現挺郭、反郭等聲浪，基隆市長謝國樑憂心說，「團結都不一定能勝選，更何況四分五裂？」

據台灣中國時報報導，「最強母雞」新北市長侯友宜遲未表態，而已退黨的鴻海集團創辦人郭台銘近來動作頻頻，更想爭取代表國民黨再戰2024。國民黨前祕書長李乾龍14日直言，當初郭台銘自己退黨，如今不能為他「大開方便之門」；地方民代也質疑，郭沒有黨籍，正當性不足，況且「4年前對國民黨的傷害」還未解決，近日的動作「誠意不夠」。

國民黨 侯友宜 郭台銘

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