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滿意度74%、6成市民支持選總統 侯友宜：市政擺第一

記者劉懿萱／新北13日電
新北市長侯友宜13日視察板橋中山國小校舍改建工程，回應最新民調時感謝新北市民給他加油跟打氣。(記者劉懿萱／攝影)
新北市長侯友宜13日視察板橋中山國小校舍改建工程，回應最新民調時感謝新北市民給他加油跟打氣。(記者劉懿萱／攝影)

距離2024總統大選不到一年，國民黨人選仍未定，最新民調指新北市長侯友宜施政滿意度達74.8%，且有60%支持侯參選總統。侯友宜感謝新北市好朋友，給他加油跟打氣，並提到新北的建設正如火如荼進行中，自己會將新北市政建設擺在第一，全力以赴。

關鍵調查有限公司日前公布的侯友宜施政滿意度民調，滿意度達74.8%，且有60.4%支持侯代表國民黨參選2024總統。侯今受訪說，感謝新北市的好朋友，給他加油跟打氣，並提到新北的建設正如火如荼進行當中，比如今天新北市板橋中山國小老校更新，連續做了兩期，讓50年老舊學校煥然一新。

侯友宜說，新北市在這三年在校舍的補強、更新、新建，總共花了84億元(約2.7億美元)，都是為讓學習環境更好，中山國小是一個學習藝術的好地方，所以建設也要做到位，都會把新北市市政建設擺在第一個位置上面，並全力以赴。

不過現在國民黨內傳出要以協調為主的徵召，侯說，自己在新北市有自己的角色跟責任，面對自己的角色跟責任要全力以赴，每一個人也有自己的角色，因此都有一個共同的想法，只要為國家、為社會能夠帶來和平安定，讓這一塊土地永續，其實可以攜手一起努力。

另外，國民黨主席朱立倫針對2024總統人選如何產生時表示，大家一樣要走對的路、提對的人、團結一致、無私無我，一定能團結勝選。侯被問及是否覺得自己是侯侯做代誌對的人？侯說，自己工作43年，只有一個心願，把握當下努力做好該盡的責任。

侯友宜說，大家一起面對所有任何的挑戰，只要同心願意為國家多做事，絕對是一個好事，所以好好的把事情做好，讓新北市能夠朝2030願景大幅邁進，就像議員、里長們都還是很關心新北市政建設，這是大家齊心齊力努力最主要的方向。

至於星雲大師圓寂中國代表團無法來台，遭國台辦朱鳳蓮稱是台灣政府阻擋。侯說，星雲大師這一生致力於世界和兩岸的和平，這是他的信念，不管是世界或兩岸都應該用平等、尊嚴跟善意，在常軌機制底下大幅推動，讓和平、穩定、繁榮在台灣展現。

侯友宜 國民黨 民調

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總統人選 藍傾向私下民調再協調

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