民進黨周三討論「排黑條款」 入黨規定可能加嚴

民進黨英系中常委黃承國曾被管訓的背景遭質疑，新任黨主席賴清德（左）本周三將主持中執會，討論「排黑條款」，未來民進黨入黨規定可能加嚴。(本報資料照片)

民進黨 九合一敗選後，英系中常委黃承國過去曾被管訓的背景被外界質疑，黃承國隨後自請調查，至今未進入中常會。據了解，新任黨主席賴清德 將有明確動作，本周三民進黨將再度舉行中執會，討論「排黑條款」，未來民進黨入黨規定可能加嚴，不過條文內容還在研議中。

依民進黨現行的「黨員入黨辦法」，其中明確訂定，凡具組織犯罪、毒品 、槍砲等犯罪前科者，都不准申請入黨。但2021年5月，民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑因被控與人共組詐騙集團，另持有Ｋ他命毒品等，遭羈押禁見。此案爆發後，趙映光辭職，趙介佑被台北市黨部開除黨籍，被指與趙家有交情的黃承國也辭去國策顧問。

當時身兼民進黨主席的蔡英文總統特別為了趙介佑案，向社會大眾道歉，並承認民進黨沒有落實既有「排黑條款」，讓不適格的黨員入黨，辜負支持者期待。而在今年1月台北市立委補選期間，被提名人吳怡農再度遭在野黨質疑背後有「黑道」，吳怡農因此呼籲黨中央正視黃承國爭議，黃承國則發聲明說「我不是戰犯，但願意承擔」。

黨政人士指出，黃承國並無刑事前科，但曾在早期被列為管訓對象，依民進黨規定，黃承國未違反入黨資格，若要規範，可能是在新規定加入「過去有管訓紀錄，不准申請入黨」。

黨政人士也指出，賴清德上任後每周都舉行中執會，為的是以實際行動證明改革決心。首周將疑似涉入賄選的台南市正副議長邱莉莉、林志展送中評會並建議停權；接著第二周中執會通過學倫機制，要求黨籍候選人簽署學歷論文切結書；本周將進入深水區，討論排黑條款，預計會掀起不小風暴。