新聞評論／2020殷鑑不遠 國民黨會重蹈覆轍嗎？

國民黨主席朱立倫（左）、新北市長侯友宜。(本報資料照片)

2024總統大選，國民黨 情勢依然混沌。被認為可能參選的新北市長侯友宜 和國民黨主席朱立倫，迄今不是大打太極，就是大談團結；四年前退黨的鴻海創辦人郭台銘 ，一句「我在等國民黨的一套辦法」，幾乎已是最明白的表態了。但不論是起心動念、語帶保留或按兵不動，三人顯然各有顧忌；而其背後考量，無非避免重蹈2020大選覆轍。但2020的「覆轍」到底是什麼，國民黨真的記取教訓了嗎？

面對2024，此刻國民黨的情況，與四年前頗為類似。一來都是九合一選舉大勝、總統選戰情勢一片大好；二來則是競爭組合類似。上次大選，國民黨的提名，主要是韓國瑜、郭台銘與朱立倫三人的競爭，最後由韓國瑜代表出戰；這次大選，郭台銘和朱立倫仍然是潛在競爭者，侯友宜也與韓國瑜相同，都是現任市長。上次選舉國民黨慘敗，這次眾人戒慎恐懼，可以理解。

回顧四年前的大選，黨內主事者與競爭者以自利為出發的各種盤算與算計，才是敗選關鍵。掌握黨權的吳敦義，企圖為自己量身打造初選制度；韓國瑜捨棄高雄選民的付託，一句「Yes, I do.」重創「韓流」風潮；郭台銘初選落敗，仍謀求自行參選，後來雖未參選，卻造成藍營分裂。而朱立倫拒絕擔任韓國瑜副手，侯友宜等地方諸侯只想保留實力，與選舉保持距離，甚至刻意切割。初選紛爭，也擴大了支持者「非誰不選」的分化效應。及至吳敦義為能在選後持續發揮影響力，提出一份荒腔走板的不分區立委名單，還將自己排在安全名單內，致使輿論大譁，終為國民黨整體選情敲下最後一記喪鐘。

如今郭台銘有意再戰，卻不再如四年前高調，主要是不願再面對初選競爭；侯友宜之沉潛，則是要為「落跑」解套。朱立倫雖然強調絕無私心，一切以勝選為最大考量，但藍營支持者卻擔心，朱立倫是否會如四年前的吳敦義般橫柴入灶，一意為己謀私，將大好局勢拱手讓人。

平心而論，就個人條件而言，郭台銘、侯友宜與朱立倫各擁優勢。郭台銘在商界表現無庸置疑，長期關注公益事業，二年前捐疫苗助全民度過疫苗荒，累積了很高的民間聲望。侯友宜政治意識形態較為淡薄，相對免受政治口水侵擾，更是支持率最高的地方首長。而朱立倫歷經多個地方、中央職位，資歷完整；操盤九合一大選，也凸顯其政治功力。

但無論任何陣營，都不可能有絕對完美的候選人，各擁優勢，也各有缺點。如果黨中央能夠毫無私心，以勝選為考量提出候選人，而未獲提名者也能全力支持黨提名人選，優缺點就能互補；反之，則是內鬥與觀望搬上檯面，缺點無限放大，優點變得微不足道。

國民黨雖然在去年九合一選舉大勝，但要在明年大選「下架民進黨」，情況仍不容樂觀。在野陣營迄今仍無整合跡象，如選戰形成「三強鼎立」局面，只會讓民進黨因此得利；國民黨提名紛擾，如果被帶到選戰中，則會讓藍營自己先分裂。可以說，步步為營且團結的在野陣營，都未必能達成政黨輪替目標，何況是分裂。

2020殷鑑不遠，如果國民黨的政治領袖，為一己之私扭捏作態，或謀求以權術換取權位，必定會讓原本凝聚的民心逐漸流失；而如果提名底定後仍各自為政，更將是自掘墳墓。黨內初選也好，徵召、協調也罷，如何能夠促成黨內團結，才是首要之務；有意參選的藍營政治人物也應捫心自問，競逐大位究竟是為了權力，或者人民利益？