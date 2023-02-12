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時力決策委員出爐 宋國鼎第一高票 網紅谷阿莫出局

記者林銘翰／台北12日電
時代力量第4屆決策委員選舉11日結束，去年參選苗栗縣長的宋國鼎拿下第一高票。(圖／宋國鼎競選總部提供)
時代力量第4屆決策委員選舉11日結束，去年參選苗栗縣長的宋國鼎拿下第一高票。(圖／宋國鼎競選總部提供)

時代力量第4屆決策委員選舉昨天結束，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，其次依序為時代力量彰化黨部主委吳韋達、現任時代力量黨主席陳椒華，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫則出局，未來確定將無法角逐時代力量黨主席。

根據時代力量選舉委員會規畫，2月4日由選舉委員會抽號次、發布正式選舉公告（候選人名單及號次），2月9日至11日為投票階段，2月12月先由官方網站自動顯示票數統計結果，再由選舉委員會發出選舉結果公告。

據了解，本次總共有827位黨員投票，投票率為75%，前15名正取名單依序為時代力量苗栗黨部主委宋國鼎、時代力量彰化黨部主委吳韋達、時代力量立委陳椒華、時代力量立委王婉諭、時代力量立委邱顯智、時代力量副秘書長張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫。

另外，還有時代力量台北黨部主委陳志明、特急件小周的人渣文本周偉航、時代力量新竹市議員蔡惠婷、時代力量秘書長白卿芬、時代力量新竹市議員林彥甫、時代力量台南市前議員林易瑩、現任決策委員湯茹婷、時代力量桃園市前議員簡智翔。

根據選舉結果，候補3名分別為時代力量前花蓮縣議員參選人陳慶元、時代力量黨員高偉淇及現任決策委員王景弘，仲惟鼎則排名第19，無緣擠進安全名單內。

時代力量黨章明定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。

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