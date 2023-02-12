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基北北桃成立合作平台 啟動城市共治

台灣新聞組／新北12日電
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨一起出席基北北桃合作交流平台會議。(記者葉信菉／攝影)
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨一起出席基北北桃合作交流平台會議。(記者葉信菉／攝影)

新北市平溪昨舉辦天燈節，新北市長侯友宜與基、北、桃3首長也在此舉辦4縣市聯合閉門會議。侯友宜會後表示，討論議題除了1200月票、交通運輸網路串連、社會福利外，也包括博物館家族大串連，未來預計透過一卡通，讓4市千萬人共享生活圈藝文活動。

侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，昨共同出席基北北桃合作交流平台會議，帶起台灣城市共同治理的新氣象。會後，侯友宜偕同3位市長共同宣告啟動4市交流平台，並於今年率先啟動優社福、好好行、藝起來等3大平台合作方案。

侯友宜表示，新北、台北、桃園及基隆市在交通、文化、社福等議題在城市治理及區域合作上達成合作共識，提出3大方案，其中優社福將建立起4座城市公共托育的共享機制。交通好好行方面希望整合城市區域間公共運輸的量能。藝起來將串連4個城市的博物館家族結合觀光旅遊，為市民帶來更多、更豐富的藝文活動。

侯友宜說，基北北桃合作交流平台的合作機制將以4個城市的局處首長為首，搭建即時且快速的溝通模式，市府團隊將持續朝向讓市民安居樂業的目標努力。

新北文化局長龔雅雯則說，透過交流平台在經驗分享、資源共享、城市共好機制下，讓城市治理更有效，快速面對並解決市民的需求與問題。

新北市平溪天燈節第二場「情定平溪 Yes, I Do」活動，11日晚在平溪國中登...
新北市平溪天燈節第二場「情定平溪 Yes, I Do」活動，11日晚在平溪國中登場，基北北桃4首長共同為愛心造型主燈題字祈福，隨後點燃天燈放飛，全場抬頭看著百盞天燈，緩緩飄向夜空，期待祝福心願能夠實現。(記者葉信菉／攝影)

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