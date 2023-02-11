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被爆蹺班訪友、泡湯 運安會主委楊宏智准辭

記者林縉明／台北11日電

行政院國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，日前被爆出疑似在上班時段翹班，多次帶著妻子搭公務車到宜蘭訪友、泡湯；行政院長陳建仁日前責成政風處徹查，調查報告一度被退回。行政院發言人陳宗彥今天表示，楊宏智於今天向陳建仁院長表達請辭運安會主委，院長尊重其決定，同意其辭職。

楊宏智日前被媒體踢爆，蹺班搭乘公務車到宜蘭訪友、泡湯，陳建仁日前要求政風處盡速調查，並於3日內完成調查報告。政風處日前提出初步報告，但陳建仁認為內容很多事實釐清不夠明確，退回報告要求詳查後再提出，楊宏智先行請假靜候調查。

不過，陳宗彥今天表示，楊宏智基於近日有關個人報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量個人生涯規劃，楊宏智已於今日向陳建仁表達辭去運安會主委一職，陳建仁尊重楊主委的決定，並同意其辭職。行政院將儘速完成新主委任命，以利運安會後續運作。

楊宏智受訪則說，楊宏智表示，這周以來周刊的不實報導帶來很多困擾，很多談話性節目都過度延伸擴張，也給執政團隊帶來很多困擾，加上擔心立院開議後會失焦，認為沒必要這方面來回回應，這對社會大眾來說也是不好的情況，因此請辭。

他也說「當然會覺得委屈」，或許會先找個適當的機會，把事實讓社會大眾了解。至於是否提告不實報導？他則說，「不會」，讓大家了解事實比較重要。

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