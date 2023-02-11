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鄭文燦牽線？ 新體育署長被爆黑歷史

台灣新聞組／台北11日電
行政院昨宣布新任體育署長鄭世忠，就被立委爆出包黑歷史。（圖／取自國立體育大學網站）
行政院昨宣布新任體育署長鄭世忠，就被立委爆出包黑歷史。（圖／取自國立體育大學網站）

懸缺527天，行政院昨宣布，新任體育署長由47歲國立體育大學教授、足球協會秘書長鄭世忠出任，成為史上最年輕體育署長。不過時代力量立委王婉諭昨大爆「出包黑歷史」，鄭世忠曾讓撐竿跳國手無竿可用、還積欠裁判薪水；外界質疑，鄭世忠與行政院副院長鄭文燦在足協共事，因此出線。

2021年，體育署前署長張少熙因東京奧運商務艙風波請辭，體育署長一職由教育部次長林騰蛟代理，原先預期暫代三個月，但因教育部始終無法尋覓合適人選，林騰蛟總計代理527天。

王婉諭昨質疑，鄭世忠過去出包不斷，例如2015年兩度讓青少年撐竿跳國手葉耀文權益受損，先是在南美洲參加世界盃時，選手到了但竿子沒送到，迫使葉耀文成為全場唯一棄權的選手；同年，葉耀文參加卡達亞青錦標賽時，田協讓葉自己到當地才設法借竿子，時任田徑協會副秘書長鄭世忠對外說，因為選手較晚達標，所以較晚去問，飛機又不願意載，只好到當地想辦法。鄭世忠擔任足協秘書長期間，還爆出積欠裁判薪水爭議。

鄭世忠說，他有跟長官說明原委，足協積欠裁判薪水是發生在他擔任秘書長之前，上任後他也協助積極處理；竿子風波也早向選手致歉。鄭世忠也表示，上任後首要任務就是凝聚體育界的力量，期望今年成都世大運、杭州亞運等兩大國際賽事都能繳出好成績。

由於鄭世忠過去曾與鄭文燦在足球協會共事，「雙鄭關係」成焦點，外界質疑鄭文燦居中牽線人事。教育部長潘文忠表示，兩者間沒有必然的連帶關係，鄭世忠是出自於自身熱誠，以及國家需要才願意接任。

潘文忠也說，外界對接任人選關注已久，期間不斷思考跟覓才，鄭世忠是人選其中之一；農曆春節後內閣改組完畢，開始與鄭世忠深度討論，最終因為使命感，鄭答應接任，經與行政院長陳建仁當面討論，陳也認為鄭是合適人選，昨天正式核定。

民進黨立委林宜瑾說，她會用最高標準監督台灣運動發展，期待鄭世忠能上緊發條準備接招。至於體育署長聘用人選資格受限，她主張台灣運動發展應跳脫教育框架，另設獨立部會。國民黨團總召曾銘宗表示，黨團會監督鄭世忠是否能對培養台灣體育人才、加強體育發展環境有所作為，也期待鄭上任後儘速提出相關政策。

行政院發言人陳宗彥指出，鄭世忠曾任足協秘書長，過去也曾任運動教練、中華奧會、田徑協會副秘書長、體育紛爭仲裁人、藥檢、運動醫學等職務，體育資歷完整。

教育部 足球 東京奧運

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