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新聞評論／鄭文燦章魚式用人 戳破「五星級」神話

新聞評論

張善政上任桃園市長後，著手整頓虧損累累的桃園捷運公司。第一步，他先延攬台北捷運公司前總經理沈志藏，出任桃捷董事長；第二步，檢討內部人事的合理化，桃捷公司原設有四名副總經理，將裁減三人，只留任一名副總；革除酬庸，以重建桃捷的企業文化。桃捷在前桃園市長鄭文燦手中虧損34億，他留下的這個大爛攤，張善政能收拾得了嗎？

桃捷的資本額為30億元，因經營不善，前年底已虧損殆盡；至去年9月，累計虧損已高達34億元。令人好奇的是，如此嚴重的問題，鄭文燦在其任內似乎不急於解決或改善，任憑桃捷靠著短期借貸周轉，苟延殘喘。更可議的是，桃捷一口氣設置了四名副總，除了加重公司人事成本負擔，更被質疑有酬庸之嫌。

張善政接手這個爛攤，除了積極整頓改善，別無他法，否則桃捷將無以為繼。他選擇從裁減三名副總經理下手，也是一項宣示性作法，向外界昭告前朝用人之浮濫與浮誇。如果以台北捷運公司的組織架構作為參考基準，桃捷用人的誇張虛浮，便一目了然。北捷一年的運量是5.3億人次，只設置三名副總。而桃捷的年運量僅1700多萬人次，不到北捷的三趴，鄭文燦市府竟大剌剌安排了四名副總，這不是胡亂酬庸，難道是具有遠見？

撇開台北捷運不談，高雄捷運每年的運量是4000萬人次，為桃捷的三倍，也僅設兩名副總。至於新北捷運，因為起步營運較晚，年運量僅350多萬人次，則只設一位副總。如此比較下來，桃捷虧賠的速度如此之快，卻還大剌剌設了四名副總，比其他捷運公司都出手闊綽；其中除了缺乏健全的經營理念，更任意拿人民的納稅錢揮霍，這樣的首長還會有什麼施政紀律？

鄭文燦在桃園市長任內，向以「政通人和」著稱；他的「五星級」政績，就是靠著政治身段柔軟、勤於廣結善緣所奠下的基礎。然而，如果揭開他藉由酬庸廣建人脈的布幕，從專業考量、良善經營、知人善任的角度檢驗，其徇私之嚴重，恐怕讓民眾聞之搖頭。

例證之一，張善政就任前，鄭文燦將桃園市府的各種「機要」職缺全部「卡好卡滿」，以致張善政想要任用的機要，卻沒有相應的「簡任」缺讓他們履職。這次鄭文燦升任行政院副院長後，隨即傳出，懸缺三年的桃機董事長可能由其親信前市府秘書長黃治峯接任。

例證之二，鄭文燦以桃園市的地利之便，加上他晉身中央接班的傳聞不斷，他執政八年間，對於桃園機場周邊的國營事業包括華航、桃機、桃勤、華儲等公司都擁莫大的人事影響，一條龍式地培植自己的人馬與勢力。三年前，一則因為過度坐大，二則由於績效不彰，引起民進黨派系間的不平；為此，他安排的人馬——桃勤董事長郭榮宗及華儲董事長陳宗義等人，遭閣揆蘇貞昌一次拔除。此外，桃機前董事長王明德則以屆退不延任處理，民航局長兼代至今，可能仍由鄭文燦人馬遞補。

例證之三，華航2019年發生機師罷工事件，其間傳出交通部長林佳龍「叫不動華航」之事，外傳原因是華航董事長何煖軒只聽市長鄭文燦的話。

鄭文燦執政期間，桃捷的財務黑洞幾乎從未受到討論；直到桃園政黨輪替，張善政才讓外界看清其問題源頭，也暴露鄭文燦用人任事之不合理。從桃捷看桃機乃至周邊國營事業的經營問題，鄭文燦八爪章魚式的用人，他的神話如何能信？（摘自聯合報社論）

捷運 張善政 機場

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