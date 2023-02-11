黑白集／20年經濟最好？「貧窮死」接二連三

走過經濟奇蹟年代，我們有過「台灣錢淹腳目」的說法，但那個時代似乎已經遠去。如今，台灣民眾為了雞蛋 價格斤斤計較，政府官員發個三倍券便耀武揚威，要求百姓排隊領取。更驚悚的是，社會上連續出現「貧窮死」，措不及防降至新轉折。

新北中和近日發生一家四口三死的悲劇，僅剩失智 的老父，伴著化為乾屍的妻和二子有一餐沒一餐地獨活。這場悲劇不是發生在偏鄉，而在人口稠密的市區；一家人陸續身亡，卻連微弱的求助聲音都發不出來，只能孤獨面對。政治人物呼喊過的「福利 國家」、「社會安全網」，都消失在空氣中了嗎？

隨即，新北土城又發生類似悲劇。一對50多歲的夫妻被發現陳屍家中，已死亡多日。平日開計程車為生的男子，因欠繳水電費用，家中被斷水斷電，連計程車也因欠費被拖吊；最後，夫妻兩人無聲無息地在黑暗中告別人世。未列為關懷對象的人，真的就沒人關心了嗎？

去年也有一起，彰化和美三兄弟因生活困難，三人皆餓到瘦成皮包骨。被發現後，民間善心捐款湧至，但大哥旋即病逝。在現實生活中，他們是經濟弱勢；但依政府的社福標準，三人卻被排除。

我們的社會安全網何止破了，根本破得不成形狀。當愈來愈多人陷於貧窮與孤苦死，政府有臉再說20年經濟最好？