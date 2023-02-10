遭蔣萬安誤認柯文哲老婆 台女星：發生多次、不堪其擾

陳珮騏又被誤當「柯文哲老婆」，直呼不堪其擾。(取材自臉書)

台灣燈會在台北，北市前市長柯文哲 昨晚間帶著妻子陳佩琪、民眾黨議員、前市府首長參觀台灣燈會，由台北市長蔣萬安親自接待。不料活動後，蔣萬安臉書 發文，將陳佩琪的名字，寫成8點檔女星陳珮騏。過了10多分鐘才發現錯誤，刪除整篇文章重新發文。蔣團隊早上也回應此事，已提醒內部處理發文時，務必謹慎。

市議員顏若芳指出，把陳佩琪醫師標記成藝人陳珮騏，「佩琪、珮騏，傻傻分不清楚」，可以看出蔣萬安市長團隊連前市長夫人的名字都不清楚，還想討好柯文哲前市長，可以認真一點嗎。

事主陳珮騏對此也發文回應，並直呼：「而此次事件其實已經不算『新聞』，真的沒啥好追啦！」

陳珮騏多年前也曾回應過被搞錯事件，還開玩笑說：「我也沒有介入市長的婚姻。」、「我離婚很多年了捏。」而這次又被搞錯，陳珮騏坦言：「清楚說明多次陳珮騏不是陳佩琪。多年來已發生過太多次類似情況，本人其實有點不堪其擾。」