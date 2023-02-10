我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

遭蔣萬安誤認柯文哲老婆 台女星：發生多次、不堪其擾

記者杜沛學／台北即時報導
陳珮騏又被誤當「柯文哲老婆」，直呼不堪其擾。(取材自臉書)
陳珮騏又被誤當「柯文哲老婆」，直呼不堪其擾。(取材自臉書)

台灣燈會在台北，北市前市長柯文哲昨晚間帶著妻子陳佩琪、民眾黨議員、前市府首長參觀台灣燈會，由台北市長蔣萬安親自接待。不料活動後，蔣萬安臉書發文，將陳佩琪的名字，寫成8點檔女星陳珮騏。過了10多分鐘才發現錯誤，刪除整篇文章重新發文。蔣團隊早上也回應此事，已提醒內部處理發文時，務必謹慎。

市議員顏若芳指出，把陳佩琪醫師標記成藝人陳珮騏，「佩琪、珮騏，傻傻分不清楚」，可以看出蔣萬安市長團隊連前市長夫人的名字都不清楚，還想討好柯文哲前市長，可以認真一點嗎。

事主陳珮騏對此也發文回應，並直呼：「而此次事件其實已經不算『新聞』，真的沒啥好追啦！」

陳珮騏多年前也曾回應過被搞錯事件，還開玩笑說：「我也沒有介入市長的婚姻。」、「我離婚很多年了捏。」而這次又被搞錯，陳珮騏坦言：「清楚說明多次陳珮騏不是陳佩琪。多年來已發生過太多次類似情況，本人其實有點不堪其擾。」

另外陳珮騏也澄清，被蔣萬安誤tag的臉書其實也不是她本人的臉書，「是一個存在多年，去訊、檢舉多次也不肯改正的冒名粉絲頁…」請大家要認明「藍勾勾」才是她本人臉書。除了「驗明正身」，陳珮騏也呼籲：「重要的是大家快捐款、捐物資幫助土耳其！」

陳珮騏呼籲粉絲認明「藍勾勾」才是她本人臉書。(取材自臉書)
陳珮騏呼籲粉絲認明「藍勾勾」才是她本人臉書。(取材自臉書)

臉書 柯文哲

上一則

紐時曾引用台北空景… 被揭有怪氣球出現總統府上空

下一則

以藍黨籍參選總統？ 藍民代：郭台銘還在「等一個人」

延伸閱讀

AIT處長孫曉雅拜會 蔣萬安盼加深合作

AIT處長孫曉雅拜會 蔣萬安盼加深合作
燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家看燈又不是看我

燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家看燈又不是看我
AIT處長孫曉雅拜會 蔣萬安：要吸引國際企業到台北投資

AIT處長孫曉雅拜會 蔣萬安：要吸引國際企業到台北投資
林右昌邀蔣萬安視察大巨蛋 將盡速訪侯友宜

林右昌邀蔣萬安視察大巨蛋 將盡速訪侯友宜

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位