民進黨總統、立委提名人選 預估6月前確定

屏東縣長潘孟安（左）9日舉辦「紅色鋼鐵人」新書發表會，副總統賴清德（右）受邀出席。(記者季相儒／攝影)

民進黨 預估，立委初選可能落在4、5月舉行。民進黨高層昨天表示，黨內總統、立委的提名 作業會綁在一起，大概3月啟動相關工作，評估6月底前就能確定總統和區域立委的提名人選。

黨務高層指出，現在有些立委有擔憂，希望相關作業越快進行越好，因此黨內規畫，在立委初選期程部分，最晚應該會在3月啟動，但中間還需6周左右時間辦理溝通協調、民調等工作，到5、6月，區域立委提名大概就能確定，之後才會處理不分區立委名單。由於總統與立委的提名時程不會切開來處理，也會盡量以過去的慣例來處理，因此總統跟區域立委候選人應該會在6月確定。

民進黨高層也表示，短期的工作目標，就是要打贏3月4日南投立委補選；待確認總統、立委參選人後，下半年黨就要全力負責輔選任務。

至於不分區立委部分，該人士表示，黨一定會有提名小組，希望不分區立委人選具有廣泛的社會代表性，例如族群、性別等各領域，也希望能夠年輕化。

民進黨高層也說，根據黨內民調顯示，目前民眾對民進黨的支持度約30%，初步已止跌回穩，擺脫9合一敗選低潮，評估和蔡英文總統召開國安會議、副總統賴清德 擔任黨主席、行政院長陳建仁上任等3大因素有關，但也可能是蜜月期，仍須謙卑面對各界問題。

此外，據台北中國時報報導，前屏東縣長潘孟安昨舉行《紅色鋼鐵人 潘孟安》新書發表會，會中副總統賴清德致詞時爆料，總統曾託付潘兩個內閣要職，「潘孟安為了幫我沒有入閣」。

潘孟安會後受訪時笑說，「沒有啦，我也不知道啊，真的啦！」他說，自己幫賴清德是必然的，作為民進黨終生黨員，他都幫歷任總統參選人包括陳水扁、謝長廷、蔡英文，輔選三次，未來賴副總統要接下蔡英文總統的棒子，一棒接一棒，他當然也責無旁貸，應盡義務責任。