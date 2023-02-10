同桌高虹安 朱立倫：團結非綠 藍委促迎郭台銘

國民黨新竹市黨部主委李縉穎（右）9日布達，國民黨主席朱立倫（左）與新竹市長高虹安（中）同框，被解讀成是「郭、朱合作」起手式。(記者王駿杰／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 前天鬆口「在等國民黨 一套辦法」，國民黨主席朱立倫昨說，歡迎所有「非綠朋友」團結加入國民黨，2024年總統及立委選舉辦法，國民黨將在3月4日南投立委補選後再來討論，最重要的目標是堅持住「挺對的人」。郭台銘子弟兵李縉穎昨接任國民黨新竹市黨部主委，雖不見郭到場，但朱與郭家軍的新竹市長高虹安同框，引發聯想。

至於郭台銘退黨未滿4年，今年9月才能申請恢復黨籍，恢復黨籍後，還要4個月才具備參選資格。國民黨是否會為郭「開便道」？朱立倫僅說，等立委補選後再討論。

國民黨立委李貴敏昨說，民進黨執政缺失連連，在野應該連結起來，爭取讓真正可領導國家的人能出線，她個人認為「在野大聯盟」或啟動「同舟計畫2.0」都不能排除。

新北市長侯友宜 昨南下高雄佛光山悼祭星雲法師。對於郭是否參選、「郭朱配」的可能性，侯友宜引述已故星雲大師的「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」四句法語惕勵自己，希望能為國家、人民全力奉獻，努力做好事，秉持著大師開示，好好努力愛台灣每一個人。

朱立倫昨出席國民黨新北市黨部新春團拜時表示，去年九合一選舉成功，就是國民黨走對的路、提對的人，「侯友宜就是典型的代表」，好好做事情，為民眾拚好日子，大家就會肯定國民黨。

立法院前院長王金平說，郭台銘有過上次的經驗，特別重視提名辦法是否能順利加入初選；朱立倫應該去做好提名辦法，讓各界都能接受，促成黨的團結比較重要。至於「郭王配」或「王郭配」？王金平說，「我從沒聽過」。

昨天李縉穎布達典禮，朱立倫和高虹安在主桌比鄰而坐。媒體詢問，是否有機會「藍白合」？朱說，藍營一定要團結非綠者打拚，相信對2024團結勝選，絕對有正面幫助。

李縉穎、高虹安兩人都是郭台銘子弟兵，郭昨未現身布達典禮，高則以新竹市長身分出席。高虹安步入會場時由李縉穎陪伴，三人在主桌聊得開心，但高昨未致詞也未受訪。

藍營人士說，國民黨3月初才會討論初選辦法，郭台銘日前表態確實「衝了快一點」，若郭昨和朱立倫同場，太早「王見王」並非好事。

知情人士透露，高虹安受邀只觀禮未致詞，在國民黨新竹市黨部新春團拜前就離去，畢竟以高的身分不適合參與國民黨的家務事，但高、李與郭台銘的關係深厚，不無替郭試水溫的意味。

該人士指出，高、朱在新竹互動自然，不僅讓郭、朱都不為難，也可視為郭台銘和國民黨合作的觀察指標。

民眾黨主席柯文哲昨僅說，他還沒跟郭台銘聯絡。