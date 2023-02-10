綠學倫制不溯及既往 藍批打假球 綠嗆沒打球別嫌

新竹市前市長林智堅 「論文門」爭議不斷，民進黨 中央前天通過學倫案處理機制，參選人未來須簽署「論文學位倫理聲明書」，並由審查小組比對。立院國民黨 團總召曾銘宗昨說，民進黨學倫機制不溯及既往，「這是標準打假球」，懷疑只是宣示性質。民進黨立委鄭運鵬反譏，民進黨誠懇面對，國民黨是「沒有打球的人，在說打球的人姿勢不好看。」

民進黨賴清德前天主持中執會通過提案，未來參加總統、立委初選者須簽署聲明書。不過，對於林智堅、行政院副院長鄭文燦等人論文事件的態度？賴清德僅稱，「他已經被取消學位了」。

國民黨發言人蕭敬嚴昨說，民進黨只處理未來、不溯及既往，對林智堅及鄭文燦等人輕輕放下，實在有「柿子挑軟的吃」之嫌；針對外界關注的林智堅學倫爭議問題，建議賴清德與民進黨應給出具體回應，才能有機會成為台灣政壇的正面示範。

綠營人士說，民進黨先前為解決人頭黨員、黑道入黨問題，入黨也會要求黨員切結沒有組織犯罪、毒品、槍砲刀械彈藥等罪前科紀錄，實際上還是沒有解決人頭及黑道入黨問題；黨中央通過的學倫規範，肯定會認真執行個一、兩年，以向社會宣示決心，之後就會比較鬆了，因為要落實執行的難度很大。

綠營基層也質疑，根據規範，黨籍候選人沒列學歷就沒有查核論文必要，在黨中央眼中就等同沒有抄襲問題，如同鴕鳥將頭埋進沙裡，更可能讓競爭對手反向尋標、按圖索驥。

鄭運鵬指出，民進黨已經跨出第一步，反觀國民黨在內的其他政黨什麼都沒做，沒有打球的人，在說打球的人姿勢不好看，這是很奇怪的心態；國民黨、民眾黨都有人被撤銷論文，但沒有跨出這一步。

民進黨立委洪申翰說，參選人在選舉公報揭露資訊，就是要爭取選民的支持，希望所有參選人都是以誠信為原則，必須要拿出有確切、有把握的資訊與個人條件，而非有瑕疵、自己沒有把握的學歷。