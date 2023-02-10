不認錯的傲慢 民進黨還是沒得到教訓

新竹市前市長林智堅「論文門」是民進黨九合一慘敗的關鍵導火線。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅 「論文門」是民進黨 九合一慘敗的關鍵導火線，民進黨主席賴清德 好不容易提出學倫處理機制，卻因「只處理未來、不溯及既往」，被在野黨打回原形；綠營基層也質疑，學倫機制宣示意義大於實質，顯露黨中央的鴕鳥心態。

未料，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬反譏國民黨是「沒有打球的人，說打球姿勢不好看」，自豪民進黨已經跨出第一步。敗選至今，民進黨當初不分青紅皂白「全黨挺智堅」，不道歉、不認錯的傲慢形象再次浮現。

去年7月，林智堅論文被爆論文抄襲，鄭運鵬陪同林智堅舉行首場記者會。當天林智堅成「省話一哥」，僅花費少數時間替自己喊冤，最後甚至引用五月天「倔強」的歌詞：「愛我的人別緊張，我的固執很善良」。

記者會主角改由沒寫論文的鄭運鵬上陣「代打」，隨後蔡英文總統下令全黨戰台大，民進黨事發至今始終不願承認錯誤與道歉，果然印證歌詞的下一句：「我的手越骯髒，眼神越是發光」。

忘記謙卑的民進黨，顯然尚未在流失年輕、中間選票的九合一選舉中得到教訓；面對學倫、黑金兩大爭議事項，賴清德還沒讓外界看見深刻檢討的決心，鄭運鵬的一句話，卻讓外界再度看見民進黨的驕傲本性。