曾喊共機擾台停雙城 梁文傑到陸委會後改口：角色不同

陸委會新任副主委梁文傑昨在例行記者會後主動與媒體交流，說明擔任台北市議員期間關於停辦台北上海雙城論壇的發言背景。(記者陳政錄／攝影)

陸委會昨天下午舉行兔年首場記者會，也是陸委會副主委兼發言人邱垂正最後一次主持例行記者會。新任副主委梁文傑則在會後「主動上樓」與媒體交流，並回應他過去曾主張停辦雙城論壇的言論。梁文傑說，進入政府單位後，也要考量台灣和大陸各方面交流的需要，但不管在哪個位子上，他爭取台灣最大利益的立場都是一樣的。

梁文傑擔任台北市議員期間，曾主張若共機持續擾台，就應停辦台北上海雙城論壇。在他連任議員失利，到陸委會履新後，民眾黨主席柯文哲 喊話他不要「雙標」。

對此，梁文傑昨日表示，他願以個人身分回應。他說，當民意代表時，當然要表達台灣人民對軍事恫嚇的不滿，進入政府單位後，也要考慮到台灣跟大陸，存在「方方面面的交流跟經貿的需要。」

但梁文傑說，不管是當民意代表還是官員，都要在不同位子上為台灣利益發聲，「所以就是角色的不同」。他強調，為台灣爭取最大的利益，「是我不管在各個角色都是一樣的」。

就政府對兩岸交流的立場，邱垂正也在記者會上表示，支持合於規範，秉持對等尊嚴，不設政治前提的兩岸健康有序交流，立場並沒有改變。

梁文傑是野百合學運代表人物之一，曾任民進黨 中國事務部副主任、連任過3屆北市議員，與邱垂正同為新潮流積極培養的兩岸人才，2017年還曾赴上海參加雙城論壇。梁文傑不只很早就開始研究中國大陸，也翻譯過多本著作。昨天他就贈送媒體由他翻譯，追蹤川普 政府4年對華政策的「天下大亂」1書，這樣的經驗在陸委會官員中也屬罕見。

對於未來是否會接任陸委會發言人，梁文傑表示，他剛來10天，會務工作仍在安排、調整階段。據悉，邱垂正轉任海基會副董事長兼秘書長後，陸委會發言人將由另一位新科副主委詹志宏接手。