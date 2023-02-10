我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

曾喊共機擾台停雙城 梁文傑到陸委會後改口：角色不同

記者陳政錄／台北10日電
陸委會新任副主委梁文傑昨在例行記者會後主動與媒體交流，說明擔任台北市議員期間關於停辦台北上海雙城論壇的發言背景。(記者陳政錄／攝影)
陸委會新任副主委梁文傑昨在例行記者會後主動與媒體交流，說明擔任台北市議員期間關於停辦台北上海雙城論壇的發言背景。(記者陳政錄／攝影)

陸委會昨天下午舉行兔年首場記者會，也是陸委會副主委兼發言人邱垂正最後一次主持例行記者會。新任副主委梁文傑則在會後「主動上樓」與媒體交流，並回應他過去曾主張停辦雙城論壇的言論。梁文傑說，進入政府單位後，也要考量台灣和大陸各方面交流的需要，但不管在哪個位子上，他爭取台灣最大利益的立場都是一樣的。

梁文傑擔任台北市議員期間，曾主張若共機持續擾台，就應停辦台北上海雙城論壇。在他連任議員失利，到陸委會履新後，民眾黨主席柯文哲喊話他不要「雙標」。

對此，梁文傑昨日表示，他願以個人身分回應。他說，當民意代表時，當然要表達台灣人民對軍事恫嚇的不滿，進入政府單位後，也要考慮到台灣跟大陸，存在「方方面面的交流跟經貿的需要。」

但梁文傑說，不管是當民意代表還是官員，都要在不同位子上為台灣利益發聲，「所以就是角色的不同」。他強調，為台灣爭取最大的利益，「是我不管在各個角色都是一樣的」。

就政府對兩岸交流的立場，邱垂正也在記者會上表示，支持合於規範，秉持對等尊嚴，不設政治前提的兩岸健康有序交流，立場並沒有改變。

梁文傑是野百合學運代表人物之一，曾任民進黨中國事務部副主任、連任過3屆北市議員，與邱垂正同為新潮流積極培養的兩岸人才，2017年還曾赴上海參加雙城論壇。梁文傑不只很早就開始研究中國大陸，也翻譯過多本著作。昨天他就贈送媒體由他翻譯，追蹤川普政府4年對華政策的「天下大亂」1書，這樣的經驗在陸委會官員中也屬罕見。

對於未來是否會接任陸委會發言人，梁文傑表示，他剛來10天，會務工作仍在安排、調整階段。據悉，邱垂正轉任海基會副董事長兼秘書長後，陸委會發言人將由另一位新科副主委詹志宏接手。

柯文哲 川普 民進黨

上一則

口罩鬆綁但學校自主加嚴 教團憂師生衝突

下一則

新聞評論／數位部失能 唐鳳還在當吉祥物？

延伸閱讀

弔唁星雲法師 藍籲開放陸信眾赴台 陸委會：須專案申請

弔唁星雲法師 藍籲開放陸信眾赴台 陸委會：須專案申請
夏立言見宋濤 傳將會王滬寧 綠批統戰 藍斥抹紅

夏立言見宋濤 傳將會王滬寧 綠批統戰 藍斥抹紅
對陸「3大國安破口」 藍點名鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬

對陸「3大國安破口」 藍點名鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬
陸委會提小三通常態化 藍委批：名詞詐騙 沒有誠意

陸委會提小三通常態化 藍委批：名詞詐騙 沒有誠意

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位