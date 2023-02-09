回黨參選門檻難 藍為郭台銘解套有先例

鴻海創辦人郭台銘（左）昨到佛光山弔唁日前圓寂的星雲法師，並前往佛陀紀念館參拜關公。郭台銘透露，手上戴的佛珠是星雲法師親自贈與。記者劉學聖／攝影【作者：張幼芳，日期：2023-02-09，數位典藏序號：20230208235245015】

鴻海創辦人郭台銘 是否參選2024，各界關注。他昨天表示「在等國民黨 一套辦法」，更引發解讀。不過，國民黨人士指出，除非國民黨提名 辦法「為郭台銘開大門」，否則郭依現行法規須先通過兩個門檻，才能被提名：第一，郭台銘退黨未滿四年，今年9月才能申請回復黨籍；第二，回復黨籍後，必須滿四個月才具備參選資格。

黨務人士表示，郭台銘回復黨籍是第一步，取得提名資格還需四個月，若都按國民黨目前的規範來走，一定超過總統大選時程。不過，當年國民黨也曾有為郭台銘方便的變通前例。

黨務人士說，是否要為郭台銘開便道，考驗黨主席朱立倫的智慧，因為此例一開，黨內恐憂心重演2020總統大選的「初選之亂」；但若朱立倫真心想提名郭台銘，也沒有不可能。

郭台銘於2019年9月12日申請退黨，根據「中國國民黨黨員入（退）黨辦法」第七條規定，「自退黨聲明日起四年內不得申請回復黨籍」，郭台銘屬於「黨員自願退黨」，適用此規範。

國民黨慣例在總統大選前一年的6、7月提名總統參選人。黨務人士表示，除非提名辦法「因人設事」，或是另用辦法讓郭台銘回黨，郭才能解套。就如同郭台銘2019年回國民黨時，是因為時任黨主席吳敦義頒發榮譽狀給郭台銘，才為郭是否為黨員的爭議解套；而郭台銘也當場表示，願意參加黨內初選，形同宣布參選。

國民黨立委李德維表示，郭台銘和國民黨方向相近，他個人認為初選不利整合，且過去國民黨經過總統初選的總統候選人「都沒贏過」，這次應以科學、民調方式來協調，找出最強候選人。

一名藍營立委分析，郭台銘說法是對國民黨釋善意，有種「優先聽國民黨看法」的感覺，否則，像民眾黨主席柯文哲選總統機率高，若柯先拉郭、或先談好什麼，對國民黨都會是衝擊，因此黨中央應盡速回應郭，提出總統選舉規畫，甚至先找郭台銘、柯文哲討論整合，搶占選舉先機。