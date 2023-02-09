我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

郭台銘選不選 燙手山芋丟給朱立倫

記者 劉宛琳

對於是否參選2024，郭台銘8日上午才說未做最後決定，下午就表明「在等國民黨的一個辦法」，把他能否取得參選資格的燙手山芋丟給黨主席朱立倫。郭台銘退黨時間未達回復黨籍的四年期限，國民黨是否要如同2019年開道讓郭重回國民黨、再取得提名登記資格，既考驗黨主席的決斷，也取決於黨內有無共識。

回顧2019年，當時黨主席吳敦義頒發榮譽狀感謝借款給黨的郭台銘，為郭的非黨員身分解套，取得參與總統初選的資格；郭台銘當場宣布願意參加初選，並喊話國民黨盡快公布總統提名辦法，讓吳敦義當場傻眼。四年後，郭台銘再喊話「在等國民黨的一個辦法」，這回換成朱立倫面臨同樣尷尬的困境。郭台銘的霸氣，讓這些國民黨主席飽嘗冷暖滋味，怎麼做都難。

當年國民黨採用「全民調徵召」，未納入郭台銘所建議的手機民調，派出黨秘書長親向郭解釋，仍讓他大為不滿，最後初選輸給對手韓國瑜。郭、韓的競爭，更讓「草根藍」和「知識藍」的支持者分裂，韓國瑜在五點聲明中痛批「政治權貴熱中於密室協商」，郭台銘則以「無法撼動國民黨分贓腐朽文化」理由退出國民黨，國民黨分裂之勢已種下日後敗選遠因。

郭台銘參不參選，有三個前提：確定被提名、一定能打贏，以及不讓民進黨執政。當年郭台銘認為一定能獲得國民黨提名而參選，最後不參選，除了連署難度外，也對是否能贏得選舉產生疑慮。而郭台銘最在意的，就是不能再讓民進黨執政，若侯友宜或其他人選能贏，郭台銘事實上也不一定要選。

國民黨剛贏了九合一選舉，樂觀展望2024。不過有了四年前的案例，若為郭「因人設事」，難保不會再引發藍營內部的新仇舊恨，也讓藍營再掀波濤。

目前的困境是：郭台銘蠢蠢欲動，卻沒提名資格；新北市長侯友宜民調穩坐第一，但持續低調。朱立倫面臨黨內壓力，要如何做到無私無我，去整合包括柯文哲等非綠力量，2019「初選之亂」歷歷在目，歷史會再度重演嗎？如何處理郭侯參選的難題，朱立倫能拖到3月南投立委選後？

郭台銘 國民黨 提名

上一則

回黨參選門檻難 藍為郭台銘解套有先例

下一則

台灣搜救犬吠叫 救出土耳其受困女子

延伸閱讀

參選2024？郭台銘：我等國民黨一套辦法

參選2024？郭台銘：我等國民黨一套辦法
佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語

佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語
好萊塢名宅典雅奢華 郭台銘攜妻兒度假

好萊塢名宅典雅奢華 郭台銘攜妻兒度假
郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責