郭台銘選不選 燙手山芋丟給朱立倫

對於是否參選2024，郭台銘 8日上午才說未做最後決定，下午就表明「在等國民黨 的一個辦法」，把他能否取得參選資格的燙手山芋丟給黨主席朱立倫。郭台銘退黨時間未達回復黨籍的四年期限，國民黨是否要如同2019年開道讓郭重回國民黨、再取得提名 登記資格，既考驗黨主席的決斷，也取決於黨內有無共識。

回顧2019年，當時黨主席吳敦義頒發榮譽狀感謝借款給黨的郭台銘，為郭的非黨員身分解套，取得參與總統初選的資格；郭台銘當場宣布願意參加初選，並喊話國民黨盡快公布總統提名辦法，讓吳敦義當場傻眼。四年後，郭台銘再喊話「在等國民黨的一個辦法」，這回換成朱立倫面臨同樣尷尬的困境。郭台銘的霸氣，讓這些國民黨主席飽嘗冷暖滋味，怎麼做都難。

當年國民黨採用「全民調徵召」，未納入郭台銘所建議的手機民調，派出黨秘書長親向郭解釋，仍讓他大為不滿，最後初選輸給對手韓國瑜。郭、韓的競爭，更讓「草根藍」和「知識藍」的支持者分裂，韓國瑜在五點聲明中痛批「政治權貴熱中於密室協商」，郭台銘則以「無法撼動國民黨分贓腐朽文化」理由退出國民黨，國民黨分裂之勢已種下日後敗選遠因。

郭台銘參不參選，有三個前提：確定被提名、一定能打贏，以及不讓民進黨執政。當年郭台銘認為一定能獲得國民黨提名而參選，最後不參選，除了連署難度外，也對是否能贏得選舉產生疑慮。而郭台銘最在意的，就是不能再讓民進黨執政，若侯友宜或其他人選能贏，郭台銘事實上也不一定要選。

國民黨剛贏了九合一選舉，樂觀展望2024。不過有了四年前的案例，若為郭「因人設事」，難保不會再引發藍營內部的新仇舊恨，也讓藍營再掀波濤。

目前的困境是：郭台銘蠢蠢欲動，卻沒提名資格；新北市長侯友宜民調穩坐第一，但持續低調。朱立倫面臨黨內壓力，要如何做到無私無我，去整合包括柯文哲等非綠力量，2019「初選之亂」歷歷在目，歷史會再度重演嗎？如何處理郭侯參選的難題，朱立倫能拖到3月南投立委選後？